Cómo los estafadores del amor nos manipulan para quedarse con nuestro dinero

Un sargento que necesita dinero para no partir al frente, un arquitecto experto en criptomonedas… Aunque hayamos dicho adiós a San Valentín un año más, los estafadores no descansan. No son pocos los timos de los que os hemos hablado desde Maldita.es, y por los que nos habéis preguntado a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319) sobre las estafas del amor: personas que suplantan otras identidades en aplicaciones de citas para quedarse con nuestro dinero.

Mientras que estas estafas pueden cambiar de forma, mantienen el mismo fondo: manipular nuestras emociones para que hagamos lo que ellos quieren. Una táctica que los timadores han ido perfeccionando a lo largo de los años y que nos explica Sheila Queralt, lingüista forense, fundadora del Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses, y autora del libro Estafas Amorosas.

A lo largo de su carrera profesional, Sheila Queralt ha tratado diferentes casos en los que las autoridades le han pedido ayuda a la hora de analizar las expresiones de diferentes estafadores. Un trabajo que le permitió ver una serie de patrones entre diferentes timadores, que llegan a formar todo un modus operandi.

Como decimos, estas estafas han ido avanzando en su complejidad. Aunque algunas de ellas se difunden de forma masiva y un poco indiscriminada, también hay una serie de estafadores especializados que estudian a sus víctimas, hacen un perfil falso a su semejanza como cebo, y son capaces de desarrollar el timo a lo largo de un largo periodo de tiempo, argumenta Sheila Queralt.

De todas estas fases, destaca la captación: el momento en el que los estafadores establecen una víctima, y crean una identidad falsa en base a sus gustos, experiencias en la vida, ideología… ¿Cómo? A partir de nuestra huella digital. Es decir, toda la información que publicamos en redes sociales, destaca la lingüista.

Pero también hay que derribar ciertos mitos sobre las víctimas de estos timos, ya que se tratan de personas con cierta solvencia económica, alejadas de esa idea de persona “sumisa” o “vulnerable”, y que pueden tener alguna “debilidad” que los timadores aprovechan, señala Sheila Queralt. Un juicio social que lleva a algunas víctimas a denunciar este tipo de estafas, en las que “podemos caer todos”.