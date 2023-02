La decisión del Tribunal Supremo de mantener la malversación para los cuatro líderes del 1 de octubre que fueron condenados por este delito no ha sentado, como es obvio, nada bien en Esquerra Republicana ni en Junts.

El Alto Tribunal ha confirmado la inhabilitación absoluta para Oriol Junqueras y Dolors Bassa hasta el 2031 y para Jordi Turull y Raül Romeva hasta el 2030.

Lo curioso y alarmante de la situación, que ya es de origen, es que no se ha podido probar que se desviaran fondos públicos para organizar nada de lo que el Supremo cree que se hizo. Y es aquí donde entra en juego algo inquietante, que no es otra cosa que creer que se puede cometer malversación solo con pensarlo. Lo podría explicar de una forma más gráfica, pero en los tiempos que vivimos se me acusaría de algo que no soy, así que no lo haré.

Si no se ha conseguido probar, ¿cómo se les puede condenar por malversación e ignorar la reforma del Código Penal? Cristóbal Montoro, que era ministro de Hacienda en octubre de 2017 dijo: “No se ha hecho desembolso alguno para llevar a cabo el referéndum.” (agosto de 2017) Otra declaración del mismo personaje no tiene desperdicio: “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”. (abril de 2018)

¿Se puede condenar por pensamiento? Bueno, por lo que se ve, sí.

Con este auto, el Tribunal Supremo hace añicos la voluntad legislativa de ir desjudicializando el 'procés', como ya lo hizo el juez instructor Pablo Llarena respecto al expresidente Carles Puigdemont.

Veremos lo que pasa ahora con la casi cuarentena de ex altos cargos de los ejecutivos de Artur Mas y Carles Puigdemont que se encuentran pendientes de juicio por malversación.

Pero como muy bien ha dicho Gabriel Rufián, “el partido todavía no se ha acabado. Queda recorrido y Europa”.