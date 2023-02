Un pasajero del Alvia confiesa el infierno del accidente: "Le dije a un compañero que el tren iba a descarrilar"

"Esto descarrila", llegó a pensar uno de los pasajeros supervivientes del accidente de Angrois, que ha declarado esta mañana en el juicio del Alvia. El primer testimonio presencial de la fase civil ha revelado que percibió la velocidad del convoy al salir del túnel y que supo que iba a ocurrir una tragedia.

Así lo ha señalado el tercer testigo de la jornada, Cristóbal González, que además es portavoz de la asociación Apafas de perjudicados por el accidente del tren Alvia. Militar retirado, viajaba en el tren únicamente con su bicicleta, tras completar algunas etapas del Camino de Santiago. Decidió coger el Alvia en Sanabria, para asistir a las fiestas del Apóstol.

"Recuerdo todo perfectamente. En ningún momento estuve inconsciente, por suerte o por desgracia", ha señalado el testigo durante su declaración. Según su testimonio, el tren marchaba a gran velocidad, algo que él mismo percibió cuando salió del último túnel antes de llegar a la curva. "Le dije a un compañero que el tren iba a descarrilar. Me contestó que era imposible, que era Renfe", ha asegurado González.

Golpes "como verdaderos proyectiles"

Los primeros instantes del accidente los describe con detalle. Cuenta que el asiento de delante "le presionó", de manera que se quedó en el sitio. Sin embargo, recibió golpes "como verdaderos proyectiles" de diferentes objetos. "Todo se convierte en un verdadero infierno", ha relatado González, que también recuerda los "gritos de auxilio" de los supervivientes.

"Pediría que no se demore más, que se cierre pronto esto, porque se sufre mucho, día a día. No hay un día en que no te acuerdes del accidente. El mismo terremoto de Turquía te hace volver a recordarlo", ha afirmado. De hecho, por su profesión estuvo en misiones en Somalia y en Afganistán y en situaciones "difíciles" y "muy duras" en conflictos internacionales. Sin embargo, nada como lo vivido en el Alvia, confiesa.

"Este accidente lo volvimos a contar y la gente ya lo ha olvidado. Pero nosotros lo seguimos sufriendo", ha explicado, antes de mencionar las secuelas físicas y psicológicas que le ha dejado el accidente. Al igual que el resto de testigos de esta jornada, González ha confirmado que ni médicos ni peritos de las aseguradoras de Renfe o Adif se pusieron en contacto con él personalmente o se interesaron por su estado de salud.

Sin embargo, todos han señalado que recibieron alguna que otra cantidad de dinero años después del accidente debido al seguro obligatorio de los billetes. Al final de su intervención, el abogado que defiende al maquinista acusado, Francisco Garzón, ha revelado que González se reunió con él tras el accidente.

Diferencias entre la jueza y la defensa

El portavoz de Apafas ha declarado que se organizó el encuentro entre él y Garzón a través de sus abogados y que quería "conocerlo", ya que también fue "un viajero afectado" por el accidente. El abogado de Garzón ha intentado preguntar al testigo sobre el sentido de ese encuentro, pero la jueza le ha interrumpido y le ha señalado que se trata de un asunto "impertinente" que no tiene relación con la causa civil.

Esto ha provocado un pequeño rifirrafe entre la jueza y la defensa del maquinista, que ha protestado por no poder tratar este asunto. La magistrada le ha recordado que el procedimiento está dividido en dos partes -la acción penal y la civil- y que "no vienen a cuento" las relaciones entre Garzón y González en este momento. "Me complace el arrepentimiento y el sufrimiento que esta persona tenía", ha llegado a señalar el testigo, víctima del accidente, a lo que la jueza le ha respondido recordándole que "le está acusando de delitos".