Palencia en lugar de Valencia: una mujer se confunde por una letra y llega en tren a otra punto del país muy alejado de su destino

Una letra puede cambiar por completo la dirección de un viaje. Eso fue lo que le pasó a una mujer recientemente en un tren Alvia. La señora deseaba viajar desde Madrid a Valencia, pero se equivocó y, en lugar de llegar al Mediterráneo, acabó en Palencia.

El 4 de enero, la mujer se encontraba en la estación de Chamartín sin saber que su tren iría a la dirección contraria. Y es que, hasta hace unas semanas, desde esta estación solo salían trenes hacia el noroeste. Sin embargo, con la mejora de los servicios de Renfe, ahora es posible subirse a un AVE o Alvia desde Chamartín con destino también a todo el este del país.

Según Maribel Madriguera de Llanes, la compañera de asiento de la mujer, al pasar por Palencia la señora se dio cuenta de su error y empezó a desesperarse y a llorar. A grito de "¡yo quería ir a Valencia!", la mujer no podía creer lo que estaba sucediendo.

La historia no ha tardado en hacerse viral en Facebook. Y, no solo ha conseguido tal repercusión por el mal rato de la señora mayor, sino por la ayuda que en todo momento los trabajadores de Renfe le brindaron: "Puede parecer una broma, pero no lo era, y para ella era un drama, sola como estaba, mayor y perdida en dirección contraria a su destino".

Como Maribel cuenta: "Renfe podía haberse desentendido, pero por suerte, el personal del tren se comportó de 10, asistiendo a la señora cómo solo unos hijos harían con su madre. Lo primero, la tranquilizaron y le dijeron que podría volver a Madrid sin ningún coste".

Los trabajadores no solo le consiguieron un billete hacia Valencia completamente gratis, sino que la acompañaron en todo momento e incluso le gestionaron, junto a la ayuda de un familiar de la señora, una reserva en un hotel para pasar la noche.

La autora de la publicación ha querido recalcar el papel de los empleados: "Estuvieron atentos a la señora y la cuidaron con toda la amabilidad y el cariño del mundo".