Gerard Piqué habla por primera vez de Shakira y de sus "complicados últimos meses"

Desde que salió a la luz su ruptura, más allá de las indirectas poco disimuladas de uno y otro, son contadas las ocasiones en las que Gerard Piqué y Shakira han hablado directamente de su separación. En una charla tranquila, llevada a cabo por el tiktoker británico John Nellis, el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona ha confesado, por primera vez, cómo ha vivido estos meses tras su ruptura con la cantante.

En palabras del barcelonés, las últimas semanas han sido muy duras para él. "Los últimos meses para mí han sido complicados", ha desvelado en la entrevista. Tanto es así, que ha estado desconectado de una de sus pasiones, el fútbol, y, por lo tanto, del Mundial de Qatar tras su adiós a la selección española.

"No he visto ningún partido, solo la final. Y no todo el partido entero", ha expresado el novio de Clara Chía. Además, también ha revelado que todavía no se ha puesto en contacto con Messi tras ganar la Copa del Mundo.

El que fuera pareja de Shakira ha asegurado que tras el final de su relación con la barranquillera necesitaba tomarse un tiempo. "Necesitaba desconectar y me he marchado de vacaciones durante unos días", ha dicho sinceramente.

"¿Cuál es la persona más famosa y que tenga más seguidores en redes de todas las que tienes en tu teléfono móvil?", le ha preguntado John Nellis, creador de contenido y apasionado del fútbol.

Una cuestión que ha dejado muy pensativo al empresario y que, tras meditarlo unos minutos, se ha decantado por el nombre de la madre de sus hijos. "Quizás diría Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores de Instagram. Si es alguien que no sea relacionada con fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo", ha declarado.

Nellis también ha cuestionado al deportista sobre quién considera que es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Piqué ha alabado a Cristiano, pero no ha dudado en especificar que, "en términos de talentos", se inclina por Messi.