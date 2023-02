Justina Miles, la intérprete de lengua de signos de la Super Bowl que acapara las miradas durante la actuación de Rihanna

El pasado domingo, Rihanna volvió a los escenarios tras siete años fuera de ellos. El motivo fue ser la protagonista de la actuación musical que todos los años se ofrece durante el tiempo muerto de la Super Bowl.

Fueron 13 minutos de función en la que, además de cantar sus éxitos más reconocidos, como Diamons, Umbrella, We Found Love o Where Have You Been, aprovechó para anunciar que está embarazada de su segundo hijo.

La cantante estuvo acompañada por Justina Miles, una intérprete de lengua de signos, quien, durante toda la actuación, estuvo traduciendo las letras de las canciones para aquellos espectadores que padezcan de sordera o problemas en el habla puedan entenderlas.

La intérprete del lenguaje de signos lo dio todo durante el show de #Rihanna en la #SuperBowl 🔥🔥🔥pic.twitter.com/4GKzMJtTtQ — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) February 13, 2023

El vídeo se ha compartido en las redes sociales, acumulando miles de reproducciones por parte de los usuarios. La profesional destaca, además de por su conocimiento de la lengua, por sus movimientos a la hora de interpretar la letra, pues se muestra bastante motivada en ellos.

"Hizo una actuación mejor que la de Rihanna", apuntan algunos, pues la cantante ha sido criticada porque apenas podía bailar debido a su embarazo.

La mayoría de comentarios que Miles ha recibido han sido aplaudiendo su trabajo. "Amo cómo lo interpretó", "Qué reina", "Es más bonito todavía. Menuda crack", son algunos de los mensajes que alaban a la intérprete.