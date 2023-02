China escala la 'guerra de los globos' y acusa a EE UU de volar diez sobre su territorio

Un globo, dos globos, tres globos. Hasta el programa de televisión infantil de los setenta se habría quedado corto para retratar la 'guerra' espía que enfrenta desde principios de febrero a EE UU y China a cuenta de los artefactos 'espía' voladores. La tensión se desató a comienzos de mes cuando el Gobierno norteamericano detectó y derribó en el cielo de su país una de estas naves, que el gigante asiático reconoció como suya. En los últimos días, el Ejecutivo de Joe Biden ha abatido tres objetos más y no descarta nada sobre su origen, mientras que Pekín afirma ahora que su territorio también ha sido controlado por Washington desde el aire.

Tras la aparición en el cielo norteamericano del primero de estos objetos, catalogados por los especialistas y las autoridades como 'fenómenos aéreos no identificados' ('fanis'), el cruce de acusaciones entre las dos potencias no se ha hecho esperar. En este intercambio de reproches, Pekín ha asegurado este lunes que artefactos de Washington sobrevolaron al menos diez veces el territorio del gigante asiático durante el último año. "Es común que globos de EE UU entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países (...) Deben reflexionar y cambiar de actitud antes de incitar a la confrontación, calumniar y acusar a otros", ha asegurado Wang Wenbin, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.

Por su parte, Estados Unidos ha negado de forma categórica estas denuncias de China. "No es verdad. No lo hemos hecho. No es en absoluto cierto", ha señalado este lunes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en la cadena MSNBC. Lo ha dicho en una jornada en la que funcionarios del Pentágono han considerado que esta cadena de acontecimientos sobre el espacio aéreo de su país, con cuatro derribos en apenas ocho días, "no tiene precedentes en tiempos de paz", según recoge Associated Press.

En este escenario, no obstante, Washington solo califica como 'globo' el primero de los cuatro artefactos abatidos, del que Pekín confirmó la factura china. Del resto se desconoce, de momento, la procedencia. De hecho, la Administración Biden sigue denominándolos "objetos", sin ahondar en su descripción, hasta el punto de no desechar ninguna hipótesis. Así, preguntado por un posible origen extraterrestre de estas aeronaves, el general Glen VanHerck ha respondido: "No descartamos nada en este momento".

El militar sí admitió que puede tratarse de artefactos "con algún tipo de globo en su interior", aunque también es posible que estén movidos por un sistema de propulsión. Insistió, en cualquier caso, en que van a analizar los restos recuperados para poder dar más información al respecto.

Cuatro objetos en ocho días

Cuatro objetos abatidos en ocho días en territorio norteamericano, desde el 4 de febrero hasta el 12: es el balance de la actividad estadounidense relativa a estos artefactos voladores. El primero de ellos fue detectado el día 2 y derribado dos jornadas después, tras intensas deliberaciones y reiterativos mensajes de tranquilidad por parte de las autoridades. China reconoció ser la propietaria y adujo que era "de naturaleza civil" y utilizado para "investigación científica".

El mismo día que EE UU derribó esta aeronave sobre las aguas del océano Atlántico, donde después varios buques recuperaron los restos, el Pentágono anunció la detección de un segundo globo espía chino que sobrevolaba Latinoamérica. Pekín reconoció, de nuevo, ser dueña del artefacto y aseguró que los países afectados habían expresado "su comprensión" sobre el incidente.

Casi una semana después, el pasado viernes, Estados Unidos tiró un segundo objeto de origen desconocido que volaba a gran altitud en Alaska. Al día siguiente, fue el turno de otro artefacto que sobrevolaba la región de Yucón, en el noroeste de Canadá, y una jornada después abatieron un cuarto 'fani' sobre el lago Hurón, en Michigan.

Todos estos objetos han aparecido unos años después de que, en 2019, uno de los principales científicos aeronáuticos de China lanzase un aerostato a más de 60.000 pies de altura y lo enviase a surcar los cielos de buena parte del planeta, incluida América del Norte, según recuerda The New York Times. El diario sugiere que este proyecto formaba parte de un programa del Gobierno de Pekín para utilizar dirigibles a gran altitud con el fin de rastrear actividades terrestres, con la vista puesta tanto en las necesidades nacionales como en las militares.

Reacciones extranjeras

Las reacciones internacionales tampoco se han hecho esperar. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha recalcado este lunes que los objetos voladores derribados los últimos días en Estados Unidos y Canadá son "parte de un patrón" en el que China y Rusia "están incrementando las actividades de vigilancia e inteligencia" contra países de la Alianza. "Lo vemos en el ciberespacio, lo vemos con satélites, más y más satélites, y lo vemos con globos", ha declarado.

También se ha manifestado Taiwán, que ha denunciado la presencia de decenas de globos espía en los últimos años, lo que ha aumentado la preocupación de que China pueda estar preparando un ataque contra el país, según recoge el Financial Times. "Vienen con mucha frecuencia, el último hace solo unas semanas", ha afirmado un alto funcionario del país y cuenta el periódico británico, mientras que otra persona informada del asunto afirmó que estas incursiones se producían una media de una vez al mes.

A su vez, Reino Unido llevará a cabo una revisión de su seguridad aérea tras el reciente hallazgo de globos chinos supuestamente espías sobre el territorio estadounidense, según ha informado The Telegraph. El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, ha adelantado que trabajarán con Estados Unidos y otros socios para emprender una revisión de sus protocolos y para analizar y evaluar los peligros que plantean los aerostatos.