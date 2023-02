Miguel Torres habla sobre su futuro junto a Paula Echevarría: "Una boda es algo anticuado"

Hace ya cuatro años desde que Paula Echevarría se viera obligada a publicar en sus redes sociales un comunicado desmintiendo los rumores sobre sus planes de boda entre ella y su pareja, Miguel Torres. Y ahora, un hijo en común después, dar el 'sí, quiero' no parece formar parte de las prioridades de la familia.

En 2021 nació Miki, el primer hijo de ambos, el primero para él y el segundo para ella. De hecho, la propia Paula ha contado cómo está viviendo esta segunda maternidad "de manera muy diferente". Su hija Daniella tiene ya 12 años y, junto a su pequeño, lo es todo para ella.

Tanto el deportista como la actriz están viviendo esta nueva etapa con mucha ilusión. Especialmente el padre primerizo, que ha asegurado que se siente muy feliz de poder ver todos los pasos de su pequeño como su primer día de colegio: "Nosotros, en nuestro caso particular, cuando empieza la época de educación infantil, es bueno que los niños vayan, se relacionen, experimenten... Y el nuestro se ha adaptado muy bien".

Además, han asegurado que, por el momento, se encuentran muy a gusto y no tienen intención de ampliar la familia: "No hay ganas, estamos fenomenal así". Así lo han contado en ambos en su última aparición pública, donde no solo han hablado de su familia, sino de su futuro como pareja.

Y es que el deportista ha confesado que, para él, una boda "está anticuada" y "no es prioritario". "Lo importante es lo que uno forma, no el título en sí. Cada uno hemos tenido nuestras experiencias pasadas y ahora tenemos otra experiencia, y creo que la máxima unión que puede tener una pareja es un niño y estamos muy felices", ha contado a Europa Press.