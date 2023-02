Turull, tras rechazar el Supremo rebajarle la pena de inhabilitación: "La reforma del Código Penal es para seguir criminalizando el 1-O"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este lunes después de que el Tribunal Supremo (TS) haya rechazado rebajarle la pena de inhabilitación -hasta 2030- por el referéndum ilegal de independencia de octubre de 2017 que "la reforma del Código Penal es para seguir criminalizando el 1-O".

El TS ha tomado esta decisión tras revisar la sentencia del "procés" después la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el delito de malversación, a lo que Turull ha respondido: "Vemos que nada ha cambiado y que el Tribunal Supremo sigue haciendo de legislador, opinador político y justiciero".

El secretario general de Junts ha defendido que el 1-O fue "pacífico y un ejercicio de dignidad democrática" y ha advertido de que presentarán "los recursos que sean posibles" a la resolución del TS. "Nos veremos en Europa, donde hay justicia con mayúsculas y no venganzas como en la cúpula judicial española", ha dicho.

Y ha añadido: "El Supremo me podrá condenar e inhabilitar de por vida jurídicamente, pero no me inhabilitará ni un solo minuto mi compromiso por hacer efectiva la independencia de Cataluña. No me hace falta ningún cargo público para trabajar por la independencia de Cataluña".