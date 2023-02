Yolanda Ramos, hospitalizada de urgencia durante varios días: "He estado supermal"

La actriz Yolanda Ramos ha estado seis días ingresada debido a las complicaciones provocadas por un virus estomacal. Según ha revelado este sábado Socialité, la también humorista ya ha recibido el alta hospitalaria esta semana.

El programa de Telecinco se ha puesto en contacto con Ramos, que ha explicado las causas que motivaron su hospitalización y cómo se encuentra tras haber recibido el alta.

"Esto es terrible, he estado supermal, supermal", ha enfatizado la intérprete en una conversación telefónica con Socialité.

Ramos ha pasado "seis días ingresada porque me cogí un virus muy heavy en la barriga. Me tomé unos antibióticos, más otros medicamentos, con el estómago vacío, y me cogió un virus superfuerte y he estado seis días ahí que me deshidrataba", ha comentado.

La actriz se encontraba en Barcelona por motivos familiares cuando tuvo que ser ingresada de urgencia. "Había venido a ver a mi familia. Mi madre está enfermita, la fui a ver y nada, empecé a ponerme mal, mal, mal... Y ya ves, así acabó", ha contado.

Debido a la salud de su madre, su estancia en el hospital ha sido más dura de llevar, ya que ha estado prácticamente sola, "supersola", como lo ha calificado.

"Las circunstancias... Mi madre también estaba ingresada, entonces mi familia, lógicamente, tenía que estar por todos, por mi madre, por mí... Ha sido una nube negra", ha indicado Yolanda Ramos.

La mala suerte para la actriz no quedó ahí, ya que poco después de recibir el alta, su hija tuvo un leve accidente que le provocó una fisura en la pierna.

"Tuvimos que volver al mismo hospital donde estaba yo", ha asegurado. "Es como una racha negra muy fuerte", ha agregado Ramos, que no pierde la actitud positiva ante las circunstancias.