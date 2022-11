Yolanda Ramos se lleva las manos a la cabeza tras saltarse un contrato en directo: "¡Que había firmado confidencialidad!"

Yolanda Ramos fue la quinta invitada del nuevo pódcast de Carolina Iglesias, El Carolate, y repasó su carrera como actriz y cómica, en la que se ha convertido en referente para cientos de personas en el mundo del humor.

Sin embargo, la catalana no acepta del todo el cumplido. Cuando Iglesias la define como "representante de la comedia", confiesa que hay una famosa marca la ha rechazado para su próximo anuncio: "Representativa, pero no me han cogido".

Un hilarante momento que el programa ha tenido que tapar con pitidos porque Yolanda habla explícitamente sobre la empresa y se queja de que "hayan querido a otro".

Segundos después de cambiar de tema, grita y se da cuenta de que "había firmado confidencialidad". "Tu representante está ahí llevándose las manos a la cabeza", le señala Carolina.

"De mi vida puedo decir lo que quiera, ¿no?", pregunta bromeando sobre la multa que la va a caer. Por suerte, han censurado el programa en función del contrato firmado. "Bueno, hay alguien que no soy yo que va a anunciar algo", ha concluido entre risas.

Un divertido desliz dentro de una entrevista donde habló de su pasado en el colegio, cuando sufrió bullying. "Me puteaban mucho y nunca lo he dicho", reveló.

"Fue muchísimo, a unos niveles que aún no puedo ni contarlo", ha relatado: "Yo quería estar con los que me trataban mal para que me trataran bien".

"Eran los más populares y ahora están todos calvos", ha comentado entre risas, asegurando que uno de ellos, arrepentido, ha llegado a enviarle "un poema" para disculparse. Unas palabras que han llegado demasiado tarde, se quejó.