Yolanda Ramos revela que pasa "una mala temporada" y preocupa a María Casado: "No estoy preparada para la vida"

Yolanda Ramos visitó este miércoles Las tres puertas, que volvió a La 2 de TVE de la mano de María Casado. En la charla, la actriz se sinceró hasta el punto de hablar sobre su salud mental y el duro momento que está viviendo, preocupando a la periodista con declaraciones como que no está "preparada para la vida".

"A veces pienso que no estoy preparada para la vida", contó la intérprete, de 54 años. María Casado, impactada y mostrando gran inquietud ante lo que escuchaba, le preguntó si es tan extremo lo que siente y si le produce hasta dolor. "En el alma, sí. Es un vacío, cuando te viene algo es el drama padre. Yo misma me digo: 'qué hartura'. Esta parte de sensibilidad viene de mi madre", reveló. "Tuve una infancia muy sufrida. Mis padres me dieron lo que pudieron pero lo pasaba muy mal", detalló.

"Digo las cosas respaldada. Si alguien me trata mal solamente a mí, no tengo el morro de decirlo. Me parece absurdo. Siempre lo digo cuando sé que hay muchas víctimas detrás, para que sea algo justo", explicó. "Por esa sinceridad mía, la gente aprovecha para pagarme menos... Me pasa todo el rato. Doy aspecto de loca", añadió.

"En mi oficio vives de tu alma, vives abierta en canal. La humildad en mi profesión no está bien vista", confesó también.

Yolanda Ramos: “Estamos en una sociedad de gente cansada, por eso no salimos a la calle a luchar por nuestros derechos”. #LasTresPuertas2



Ramos, que también contó que fue diagnosticada con un Trastorno por Déficit de Atención sin Hiperactividad, admitió que está pasando "una mala temporada" en estos momentos. Entonces, María Casado le preguntó si pensaba que la vida merecía la pena: "Pues no lo sé, como no me preguntaron si quería venir... Estoy aquí y no me lo pregunto mucho, tiro para adelante", respondió la actriz.