AuronPlay se desvincula de sus proyectos profesionales tras la polémica: "No hará directo en unos meses"

El show debe continuar. AuronPlay abandonó este pasado lunes su canal de Twitch con la promesa de que regresaría pronto, pero ante la vista de que se siguen amontonando los problemas, ha decidido cancelar sus compromisos profesionales.

En concreto, se ha desvinculado de los Squid Craft Games 2, la segunda edición de una serie de Minecraft que creó con Komanche y El Rubius y que debía dar comienzo en los próximos días.

Tras cancelar hace unos días el proyecto de presentación que iba a tener lugar este domingo 12, finalmente Komanche ha anunciado, muy apenado, que seguirán adelante sin Auron.

"Lastimosamente, Auron ha decidido desvincularse de los Squid Games 2 porque está teniendo problemas", ha anunciado, revelando algo que ya mucho se esperaban: "No podrá hacer directo en unos meses".

En principio, el catalán dio a entender que sería una semana, como mucho un mes, pues tenía que participar en esta serie, pero parece que finalmente va a necesitar más tiempo, si es que vuelve.

"No voy a opinar sobre los problemas que está teniendo porque no me compete", ha añadido Komanche: "Pero sí sabemos que no está pasando buenos momentos y quiere darse un tiempo para solucionar todo lo que está pasando".

"Espero que todo se arregle pronto", ha concluido. Un mensaje diferente del que se ha hecho viral esta madrugada. El youtuber Javier Olivera ha asegurado, en exclusiva, que "Auronplay va a volver más loco que nunca, va a arrasar con todo y con todos, porque ahora si se la pela todo ya".

Igualmente, a pesar de esta declaración tan contundente, también ha dejado creer que serán "meses" hasta que AuronPlay decida volver. De momento, en su biografía de Twitter ha desaparecido el enlace a su perfil de Twitch, algo que muchos han tomado como una mala señal.