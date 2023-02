Broncano presume en 'La Resistencia' de "el mejor 'selfie' que me he hecho en mi vida"

Broncano aprovechó la visita de la cantante Vicco este jueves en La Resistencia para presumir de un selfie que se había hecho, posiblemente, "el mejor que me he hecho en mi vida".

"Estaba con un amigo, pero tampoco quiero dar muchos datos porque es una foto bastante importante en mi trayectoria", comentó el conductor del programa de Movistar Plus+.

El presentador le pidió a sus compañeros que pusieran la foto, en la que aparecía Broncano, su amigo y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"¡Es brutal!", exclamó la invitada al verlo mientras Broncano no podía aguantar las risas: "Son dos Mariano Rajoy prácticamente", comentó el jienense refiriéndose al expolítico y a su amigo.

"Ha sido increíble, ha venido y me he puesto nervioso, pocas veces me ha pasado. Me ha preguntado si luego lo íbamos a poner en la televisión. Y ahí está, un saludo para Mariano".

Además, desde la cuenta oficial de La Resistencia invitaron al expresidente al programa: "Todo selfie en el que salga Rajoy se convierte en el mejor selfie de la historia. Vente un día al programa, Mariano".