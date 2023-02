Lydia Lozano rompe a llorar y abandona el plató de 'Sálvame' por la aparición de Jimmy Giménez-Arnau: "¡No quiero escucharle!"

Sálvame ha recuperado el enfado de Lydia Lozano. Lo que podría haber sido una reconciliación entre la colaboradora y Carmen Alcayde, ha desembocado en un nuevo conflicto, potenciado por las dudas de sus compañeros y la aparición en plató de Jimmy Giménez-Arnau.

Y es que Alcayde filtró información falsa de su compañera, en la cual aseguraba que frecuentaba locales de intercambio de parejas. "¿Me vas a perdonar algún día?", le ha preguntado Alcayde. La colaboradora le ha asegurado que ella tiene "cero rencor".

Sin embargo, ha vuelto a estallar, esta vez en persona: "Yo he dado la cara por ti". "La amistad es sagrada", le aseguraba. Después de un brusco enfrentamiento, Lydia Lozano ha roto a llorar. Sus compañeros han señalado "que no les cuadra" que las informaciones fueran falsas, lo que no ha sentado bien a la tertuliana.

El programa ha dado a conocer el testigo que aseguraría haberla visto en el local de intercambio: el periodista Jimmy Giménez-Arnau. Al verlo, la tertuliana ha reaccionado realmente mal y ha amenazado con abandonar el plató. "Yo no he hablado nada malo de Charly. Ella está loca", ha comentado el testigo.

Ante estas declaraciones, Lozano se ha retirado por las instalaciones de Mediaset, de nuevo en llanto: "No quiero que hable de mi marido, no quiero escucharle". Finalmente, ha vuelto al plató, todavía agobiada.