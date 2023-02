La reconciliación de Íñigo Onieva y Tamara Falcó ha supuesto una de las grandes noticias de este 2023. Tal ha sido el empeño del empresario por reconquistar a la marquesa de Griñón que, tras varios meses insistiendo, Falcó ha vuelto a caer en sus redes.

Incluso, la pareja ha recuperado los planes de boda que tenían antes de romper su relación el pasado verano, cuando Tamara se enteró, a través de la prensa, de las infidelidades de Onieva que, en un primer momento, trató de negar los hechos, pese a existir imágenes claras que los confirmaban.

Ahora, tras los rumores de que sería Juan Avellaneda, amigo de la marquesa, quien se encargaría del diseño y la confección del vestido de novia que Tamara Falcó lucirá en su boda, la marquesa habría optado por el taller de Sofía Arribas. Bajo la marca España, la mujer espera que su enlace sea perfecto y, para ello, no ha dudado en confiar una vez más en la diseñadora que, este jueves, ha charlado en directo con Espejo Público.

"Ya es un hecho que vamos a hacer el vestido de Tamara. Fue ella quien se puso en contacto con nosotras porque ya nos conocía de antes. Un vestido de novia no es algo que se haga de un día para otro y se necesita que haya un poco de feeling entre la diseñadora y la novia", ha comentado Arribas.

Así, Sofía ha destacado que tuvo un primer encuentro con la marquesa en el que las dos se sintieron muy cómodas y ella, personalmente, se lo pasó "pipa": "Disfruté un montón con ella y si vamos a hacer el vestido es porque ella también". "Ella tiene claro lo que quiere proyectar. No se ha probado nada porque se trata de un vestido de atelier, que es 100% para ella. Lo primero que ha habido es una larga entrevista entre nosotras para hablar y que me cuente quién es", ha señalado la diseñadora.

"Tamara quiere ser ella misma. Quiere clase, estilo y carácter", ha destacado Sofía Arribas que, además, ha explicado que ahora mismo no se está viendo con la marquesa en París. Finalmente, la diseñadora ha apuntado que no podía dar más detalles acerca del vestido: "Tengo un secreto de confesión. Puedo decir que es un vestido espectacular que todavía no está cerrado porque el proceso de creación va cambiando según yo vaya conociendo más a Tamara".