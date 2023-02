Sofía de Wessex se disculpa con el humorista al que confundió en público

Aunque con un perfil bajo, los condes de Wessex, Eduardo y Sofía, son el único matrimonio original de los cuatro hijos de Isabel II que no ha acabado en divorcio y que ha solventado poco a poco cualquier polémica, como que ella fuese grabada hablando mal de su suegra poco antes de su boda. Hoy por hoy, son un activo para la familia real británica tras las salidas del príncipe Harry y el príncipe Andrés y Carlos III lo sabe y se lo ha transmitido, por lo que la pareja intenta no equivocarse y, si lo hace, solventarlo de la forma más amable posible.

Un ejemplo claro de esto es lo que le ocurría recientemente a Sofía de Wessex. A finales del año pasado, en el Royal Variety Show, un programa de televisión anual en el Reino Unido hecho para recaudar fondos para diversas organizaciones benéficas, ofendió al cómico Frank Skinner al confundirle con un amateur, por lo que tiempo después se ha disculpado.

El propio Skinner ha explicado cómo ha sido la historia. Aquel día, el humorista se había puesto enfermo y hasta le costó, ha afirmado , la última prueba de vestuario para el gran momento: cantar el tema Three Lions, el cual compuso él mismo para la Eurocopa de 1996 junto a otro cómico, David Baddiel, y el músico Ian Broudie de la banda Lightning Seeds.

"En realidad me dolía hasta cantar. Pero nunca he dejado que me frenasen cuatro minutos de malestar. Luego pasamos a nuestro encuentro con los royals. El príncipe Eduardo y Sofía de Wessex, aunque creo que su título oficial es Conde y Condesa de Wessex y Forfar", ha señalado a modo de broma, para no equivocarse en las formas.

"Sofía iba primera. Y hay que tener en cuenta que yo había pasado un día muy muy duro y aún así había seguido adelante con el espectáculo como un profesional", ha continuado, añadiendo que la condesa le aconsejó que no dejase su otro trabajo, dando a entender que no era un profesional del humor sino un amateur, lo que a Skinner, que lleva en el mundillo desde finales de los 80, le pareció una total falta de respeto.

Es por eso que no se cortó al preguntarle si tan mala le había parecido su actuación, a lo que Sofía de Wessex le respondió "Bueno, ya sabes, me di cuenta que no es a lo que te dedicas", ha rememorado. En cualquier caso, al darse cuenta de su error, ya desde la comodidad de su hogar, la condesa no ha tenido reparos en pedir perdón.

Y el cómo ha sido a través de una carta manuscrita. "No voy a decir exactamente lo que había en ella, pero era encantadora. Se me viene a la cabeza la expresión 'tener clase'. Me conmovió, la verdad", ha explicado el humorista, que vio en el matasellos que la nota "preciosa, emocionante y escrita a mano" venía de Bagshot Park, que es la casa de los condes de Wessex.

Por último, en su programa de Absolute Radio, añadió que "ahora" adoraba a la condesa y que aunque estaba "completamente sorprendido" le escribió de vuelta para agradecerle su "amabilidad".