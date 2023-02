Eduardo Navarrete enumera sus operaciones de estética en 'El Hormiguero': "La grasa de las abdominales la tengo ahora en el culo"

El diseñador Eduardo Navarrete visitó por primera vez El Hormiguero este miércoles, donde habló con Pablo Motos sobre su nueva colección, que presentará en la 77ª Edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

Navarrete es un diseñador hecho a sí mismo que en los últimos años ha consolidado su marca dentro del mundo de la moda. Además, el espectador ha visto participar en diferentes programas televisivos como Maestros de la costura y MasterChef Celebrity.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero ¡Eduardo Navarrete! #NavarreteEH pic.twitter.com/0SkXwP3Rmp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 8, 2023

"Me he hecho a mí mismo a base de bolsillo y bisturí, tengo operaciones de estética de arriba a abajo, de rodillas para arriba. Desde de ojos, la bola de grasa de los pómulos, lifting, balón gástrico...", afirmó el invitado.

Y explicó que "la grasa de mis abdominales me la han puesto en el culo. Antes tenía pecho y barriga y nada de culo. Ahora es al revés", reconoció entre risas el alicantino.

"Me pasé un mes durmiendo boca abajo, pero he de reconocer que mi doctor me ha cambiado la vida, esto es lo mejor que he hecho en mi vida y estoy muy feliz con el resultado", afirmó.

También recordó que "la primera operación en los labios me la hice a los 19 años en Valencia, en un piso de una señora que ya no tenía clínica. Me pusieron una especie de laca que daba frío y me pincharon en la boca".