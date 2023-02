Miren Ibarguren cuenta en 'El Hormiguero' su última manía en los supermercados: "Me gusta oler los suavizantes"

Miren Ibarguren y Pepa Charro, 'La Terremoto de Alcorcón', visitaron este martes El Hormiguero para presentar La novia de América, la nueva película que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 17 de febrero.

En esta comedia, la protagonista, a la que su novio acaba de abandonar, recibe la noticia de que su padre se va a casar en México con una mujer que ha conocido por internet.

En una de sus visitas al programa de Antena 3, Ibarguren comentó su obsesión por Nicolas Cage, pero Pablo Motos descubrió la nueva manía de la actriz: "¿Qué haces en los supermercados?".

Entre risas, la invitada admitió que "me gusta ir oliendo los suavizantes. Es algo que me pegó una amiga y empezamos con eso, pasamos los champús, suavizantes de pelo...".

Pero no se quedó en eso, sino que la nueva adicción de Ibarguren también ha enganchado a Motos: "Me he enganchado a ver vídeos en Instagram de soldados americanos volviendo a casa tras sus misiones", explicó la actriz.

El presentador reconoció que, tras conocer la afición de la intérprete, él también lo había hecho: "Me gusta verlos por la noche para irme a dormir más suave. Son vídeos de amor".