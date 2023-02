A pesar de que el pasado sábado concluyó el Benidorm Fest con la victoria de Blanca Paloma, siguen coleando algunos temas, y otros tantos que quedan por conocerse. Y es que Malbert, creador de contenido que ha sido señalado por Agoney por lanzar hate, parece tener información, pues asegura que ha habido más que amistad entre algunos participantes.

Así lo ha contado el youtuber en La Red Room, su pódcast en Podimo, donde ha entrevistado a Sharonne y José Otero. "¿Vosotros sabíais que incluso hay concursantes que han enlazado muy bien?", les ha preguntado, en clara referencia a algún lío amoroso. "¿No os habéis enterado del chisme?".

"Yo he oído cosas, pero ver... no he visto nada", ha respondido Otero. "El chico más aclamado de esta edición, con una chica que no pasó a la final", ha asegurado Malbert. "Ahí lo dejo".

Sharonne, que ha bromeado diciendo que si era con una chica ya había perdido su oportunidad, parecía tener claro quién era el chico, pero se ha puesto a pensar en quién podía ser y ha mencionado a las E'Femme, algo que el presentador ha desmentido.

Según esto, son muchas las posibilidades, descartando a los dos invitados. Aritz Aren, Famous, Alfred y los integrantes de Megara, Siderland y Meler son las opciones masculinas; Agoney no es porque el propio Malbert lo ha comentado en Twitter. En cuando a la chica, pueden ser Sofía Martín, Rakky Ripper o las Twin Melody.

Además, el youtuber ha comentado que también había otro cotilleo por ahí escondido con E'Femme. "Tú lo sabes todo, ¿dónde estábamos nosotros?", ha preguntado la drag.

"Esto es un poco también como cuando te vas de convivencias, que acabas liando una con otra", ha comentado la intérprete de Aire. Después, ambos han asegurado que, durante el Benidorm Fest, no habían mantenido relaciones sexuales con nadie.