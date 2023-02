El musical teatral de la película 'Una rubia muy legal' llegará a España en octubre

Humor, amor y superación son los ingredientes de Una rubia muy legal, musical basado en la película Legally Blonde (2001) que llegará la próxima temporada a España, tras su éxito en Broadway y numerosos premios internacionales.

El musical, que se estrenará en Madrid en el Teatro La Latina en octubre de 2023, es "un espectáculo vivo y brillante con mucho ritmo", según sus responsables, que utiliza letras y música escrita por la pareja Laurence O'Keefe y Nell Benjamin.

Con folleto original escrito por Heather Hach y una coreografía explosiva y colorida, "este musical, ingenioso y animado, transporta al espectador a un mundo extravagante, a veces surrealista, pero nunca aburrido", señala en nota de prensa el teatro de La Latina este miércoles.

El musical aborda grandes temas como los prejuicios y la discriminación, además de enseñar que la personalidad no tiene por qué ser aniquilada para ser respetada en ambientes de trabajo o de estudio, "y subraya el poder de la solidaridad femenina y la importancia de creer en uno mismo", añade.

El musical ha abierto su primera fase de casting los días 27, 28 y 29 de marzo en el Teatro La Latina, para elegir a todos sus intérpretes y ya está a la búsqueda de quién será la próxima Elle Woods, la gran protagonista de espectáculo en España.

Sinopsis

La protagonista, Elle Woods, es la presidenta de la asociación de estudiantes femeninas de Delta Nu, asidua seguidora de los dictados de las revistas de moda: glamour, manicura, shopping y complementos total pink. Es impecable y siempre está de buen humor, pero aparentemente parece frívola y poco inteligente. Su novio, Warner, descendiente de una dinastía de senadores, la abandona repentinamente porque la considera demasiado rubia y demasiado superficial.

Decidida a recuperarlo, Elle usa su encanto, ingenio e inteligencia para conseguir la admisión en Harvard, misma facultad a la que va a asistir su ex. Pero la vida universitaria está llena de trampas y dificultades, Warner ha encontrado otra novia, una morena "chica buena", y sus compañeros y profesores no la aceptan tal y como es, no la respetan y no valoran sus capacidades.

La frustración y algunas nuevas amistades la empujan a empezar a creer en sí misma, a reconocer sus habilidades y a dedicarse al estudio del derecho. Así conseguirá defender con éxito a una persona falsamente acusada de asesinato gracias a su preparación y a sus brillantes intuiciones femeninas.