Rafa Mora deja de estudiar la carrera de Periodismo: "Los mejores colaboradores no tienen estudios"

Rafa Mora ha tomado una importante decisión que cambiará el rumbo de su vida. El colaborador de Sálvame ha decidido que va a abandonar sus estudios de Periodismo.

El valenciano se sinceró con sus compañeros de programa el pasado martes, asegurando que, aunque haya aprobado las siete asignaturas en las que se matriculó, no tiene tiempo suficiente para dedicarle horas a la universidad.

"Me costó un poco bastante, no solo es aprobar, sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso", apunta Rafa Mora en referencia a las entregas que tiene que realizar en cada clase.

Asimismo, reflexiona que "los mejores colaboradores de Sálvame no tienen estudios" y, por ello, no le compensa estar agobiado por los estudios con 39 años: "Si quiero estudiar, estudio, si no quiero estudiar, no estudio".

Esta noticia ha pillado por sorpresa a sus compañeros, que no han dudado en comentarla. "Qué feo, qué fuerte", dice Cristina Porta en cuanto a la decisión de Rafa Mora.

"Vas a ser la eterna copia de alguien, hijo. No estudio porque Kiko Hernández no tiene carrera y le ha ido muy bien", apunta, con voz de burla, Miguel Frigenti.