Pedro Pascal debuta en el 'Saturday Night Live': "Mi familia le da mi número de teléfono a cada persona que se les cruza"

El actor Pedro Pascar, que ha adquirido una gran fama en los últimos años gracias a papeles en series como Juego de Tronos o The Mandalorian, debutó como invitado especial en Saturday Night Live, el programa de humor más conocido de la televisión estadounidense.

Uno de los privilegios de ser el invitado es abrir el programa con un monólogo, en el que el actor habló de su vida, su carrera y su familia, así como de Chile, su país natal.

"Todavía me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ama The Mandalorian... lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de seis años que no tenía ni idea de quién soy porque mi personaje utiliza un casco durante toda la serie", explicaba.

La fama también la presumen sus familiares de Chile. "Sé que están orgullosos porque le han dado mi número de teléfono a cada persona que se les cruza".

Y eso "significa que todos los días alguien en Santiago me manda un mensaje ofreciéndome ir a su boda, o pidiendo que les cante el cumpleaños feliz o preguntándome si Baby Yoda es desagradable en la vida real. Y yo les digo No, no... su nombre es Grogu", decía con humor el actor.

"Les amo, les extraño, pero dejen de dar mi información personal", decía en expañol Pedro Pascal a su familia, justo antes de contar que nació en Chile, de donde tuvo que irse por la dictadura de Pinochet.