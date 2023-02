La ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa supuso, a finales de 2022, una de las noticias más inesperadas en el terreno de la prensa del corazón. Tras casi ocho años de relación, la pareja decidía poner fin a su idilio. Sin embargo, el escritor no ha dudado en sacar a la luz, a través de la literatura, su malestar.

Así, en las últimas semanas, los medios de comunicación se han hecho eco del cuento que el premio Nobel escribió y en el que, según Isabel Preysler, Vargas Llosa hizo modificaciones para incluir un fragmento en el que ataca directamente a la hija de esta, Tamara Falcó: "Habla de las Islas Marquesas, en referencia al marquesado de Griñón que heredó de su padre y se reía de Tamara, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él". Así, Isabel Preysler señala, directamente, la oración en la que el Nobel se dirige a la marquesa: "La filosofía comparte departamento académico con Teología y Cocina y me muero de la risa".

No obstante, Preysler tampoco se ha quedado callada y, tras compartir la carta que Patricia Llosa, exmujer del escritor le envió advirtiéndole de las supuestas infidelidades de este durante el matrimonio, ahora ha asegurado, a través de la revista ¡Hola!: "Hay un límite para todo y lo han traspasado. No voy a permitir que se metan con ninguno de mis hijos".

Desde el plató de El programa de Ana Rosa, los colaboradores del Club Social han comentado la tensión existente entre la empresaria y el escritor. Así, Joaquín Prat ha destacado que "la que empieza con toda esta historia es Isabel Preysler cuando habla de escenas infundadas de celos que habrían propiciado la ruptura" y, en segundo lugar, el presentador ha agregado: "Yo entiendo que ella se sienta afectada por lo que dice Mario Vargas Llosa".

Además, Prat ha señalado que había leído el cuento escrito por el Nobel. Por su parte, Alessandro Lecquio ha señalado: "Yo no lo he leído, pero en cualquier lugar, la editorial del cuento ha desmentido a Isabel Preysler diciendo que el cuento no tiene ninguna corrección ni añadidura". Prat ha preguntado, directamente, al conde por su opinión acerca del relato, a lo que este ha recalcado que no lo había leído.

"Entonces, ¿de qué estás opinando, querido?", ha espetado Joaquín Prat a Lecquio, quien ha agregado: "Que un Nobel te meta en un cuento es el mayor regalo que te pueden hacer. Es como si a mí Scorsese mañana me mete de malo en una película de las suyas. Es exactamente lo mismo".