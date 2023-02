Pilar Vidal niega en 'Sálvame' que exista acuerdo económico entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa tras su separación

Dos meses después de que Isabel Preysler hiciera pública su separación con Mario Vargas Llosa sigue siendo desvelada información tanto de la relación como de los pasos tras su ruptura. Y precisamente la periodista Pilar Vidal se ha pronunciado sobre un presunto acuerdo económico.

Y es que la 'socialité' sacaba a la luz recientemente una carta de la exmujer del escritor, Patricia Vargas, en la que se demuestra que estaba al tanto de la amistad entre Isabel y Mario previa al comienzo de su relación. Pese a las repetidas filtraciones de información acerca de la relación, el premio nobel aseguró la semana pasada no querer meterse en el juego.

"La carta se publica por poner en duda la credibilidad de Isabel. Ella quería dejar claro que nunca miente, y es una prueba de ello", ha defendido Pilar Vidal en Sálvame. Acorde a los siguientes pasos de la separación, María Patiño ha desvelado una presunta información. "Me dicen que después del día nueve, que es cuando él ingresa en la academia francesa, saldrá el acuerdo económico de cuando rompieron".

La colaboradora les ha lanzado una pregunta tanto a Vidal como a la propia Preysler: "¿Hay acuerdo económico, qué cantidad de dinero, que exigencias legales existen? Porque si esto es así, aunque no estuvieran casados, adelantan que va a haber otra bomba por parte de Vargas Llosa".

En cuanto a las especulaciones de un acuerdo económico, la periodista de ABC ha negado desde el primer momento: "Me consta que no hay acuerdo económico, pero lo comprobaré como compruebo todo". Sin embargo, segundos después se ha puesto firme: "No existe acuerdo económico, Isabel lo niega".