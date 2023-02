Ovnis sin marcianos a bordo

El viejo misterio de los ovnis que de vez en cuando se avistan en el firmamento continúa sin aclararse, pero estos días se ha revelado lo que son algunos (no todos, por supuesto). Algunos expertos, analizando científicamente el origen y condición del globo gigantesco que sorprendido sobrevolando subrepticiamente el cielo de varios estados, enseguida concluyeron que no era una nave espacial tripulada por marcianos. Las dudas se disiparon pronto, cuando se descubrió que se trataba de un globo espía chino, cuyo Gobierno y responsable se enfadó mucho cuando un avión lo derribó en las Costas de Carolina del Sur, porque no se trataba según ellos de un dispositivo espía, sino de un simple globo meteorológico que se había desviado de su ruta por el viento.

En el Pentágono, sede de la secretaría de Defensa en Washington, lógicamente nadie se lo creyó y en estos momentos varios barcos, algunos anfibios y submarinos, patrullan la costa y descienden a las profundidades en busca de los restos, cuyo contenido revelará con mayor precisión lo que el globo, de un volumen y peso próximo a dos autobuses urbanos, llevaba dentro y con qué objetivos se movía a sesenta mil pies de altura. En la espera, la relación entre Estados Unidos y China, que ya era tensa, se ha complicado hasta el extremo de que el secretario de Estado canceló el viaje a Pekín donde estaba previsto que abordase algunas cuestiones importantes como el conflicto de Taiwán.

La noticia del globo misterioso inmediatamente trajo a la memoria oficial y popular otros similares o parecidos que vieron unos años atrás algunos pilotos civiles, durante el mandato de Donald Trump, a los que no se concedió especial atención y fueron encarpetados en el voluminoso dosier que archiva los misterios de los ovnis que tanto interés y morbo despiertan a muchos ciudadanos e incluso medios. Entre tanto, también se supo que en diferentes lugares de Latinoamérica habían sido considerados naves espaciales sobre las que se generaron toda clase de especulaciones, en su mayor parte consecuencia de la propensión humana a dejar rienda suelta a la imaginación y de inventar la realidad de lo que no vemos. En fin, que algunos ovnis acaban resultando más conocidos de lo que se creía.