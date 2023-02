Ni colegios, ni Metro y ni siquiera semáforos... los nuevos barrios de Madrid se unen para exigir más servicios

Los nuevos barrios de la Comunidad de Madrid continúan su lucha por conseguir que mejoren los servicios de las zonas donde viven. Por este motivo, quince asociaciones de vecinos han recopilado en un documento de más de 60 páginas todas sus reclamaciones a las administraciones. Reclaman que la construcción de tantas viviendas como las que se han levantado hasta ahora vaya acompañada de los servicios mínimos que necesitan para desarrollar su día a día.

A lo largo del último trimestre de 2022, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales se reunió con los residentes los barrios madrileños para poner en común todas las necesidades. "A modo conjunto, se necesitarían al menos 6 nuevas escuelas infantiles, 6 nuevas escuelas de primaria, 13 institutos de Secundaria, cinco de ellos con FP; 10 centros de salud, 11 bibliotecas, 7 centros deportivos, 6 centros culturales, 8 zonas piden ampliación de líneas y frecuencia de autobús o nuevas líneas, 2 nuevas paradas de metro y una nueva boca de metro en Fuenlabrada, 3 residencias públicas de mayores o pisos tutelados, dos centros de mayores, 5 carriles bici, 6 zonas piden mejoras en las zonas verdes, 7 zonas piden mejoras en conexiones y vías de comunicación, 3 mercados municipales, 2 comisarías, dos escuelas de idiomas y 3 escuelas de música", ha asegurado Quique Villalobos, presidente de la Federación.

Peticiones a la Comunidad de Madrid

Los reclamos a la Comunidad de Madrid están centrados en los ámbitos de educación, sanidad, transporte público y servicios sociales. Y es que aseguran que no cuentan las dotaciones necesarias para poder desarrollar su día a día en los barrios, lo que les obliga a tener que utilizar su coche para poder ir al colegio, al médico o a centros culturales, por ejemplo.

Mónica Puentes, presidenta de la Asociación de Vecinos de Cuatro Vientos ha criticado que solo tienen una escuela infantil pública y un colegio concertado. Asegura que "la zona está llena de descampados a los que no se les da ningún uso". En lo que se refiere a la movilidad, indica que "hay que resaltar que la estación de Metro de Cuatro Vientos no da servicio a nuestro barrio, pero le han puesto ese nombre y parece que ya estamos cubiertos". Por este motivo, piden que se construya una que de verdad puedan utilizar.

Se trata de unas peticiones similares a las que ha expresado Rafael París, presidente de la Asociación de Vecinos de Cañaveral. Llegaron en 2016 hasta allí las primeras viviendas. Sin embargo, todavía no se ha completado el desarrollo de una comunidad en el que ya habitan "más de 12.600 personas". "Solo hay una escuela infantil que empezó a funcionar a principios de este mes de febrero, así que hay muchos niños que se han quedado sin plazas", critica. Existe también la promesa de un colegio concertado, pero no tienen ninguna noticia de que se vaya a hacer uno público. "Carencias que tiene Cañaveral, todas. No tenemos centro de salud, centro deportivo, colegios, institutos y evidentemente te obligan a irte fuera", reclama.

La lista de quejas sigue alargándose con las de San Sebastián de los Reyes. Desde la asociación de vecinos, Margarita Sierra, asegura que el mayor problema al que tienen que hacer frente es de sanidad. Piden la "apertura del SUAP Reyes Católicos tal y como venía funcionando con anterioridad a su cierre". Y es que, según ha indicado, aquellos que acuden a estos servicios se encuentran con que solo hay una enfermera y un celador, pero no médico. Por este motivo, tienen que irse hasta el Hospital del Norte.

Otras peticiones, no tan extrapolables a otros barrios, podrían ser el de la construcción de una residencia pública de mayores en Las Tablas o "preservar y potenciar zonas para usos lúdicos en el llamado Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares". La asociación de Monte Carmelo reclama "un plan de juventud que ofrezca alternativas y recursos en materia de formación, empleo y ocio saludable, desarrollado conjuntamente entre Administraciones y Organizaciones Juveniles", Piden otro "de prevención a desarrollar los centros educativos, parques y lugares de reunión de los jóvenes, para evitar que entren a formar parte de las bandas juveniles".

Peticiones a los Ayuntamientos

Las reclamaciones a los Ayuntamientos también son múltiples. "Somos madrileños igual que el que está en el centro de la ciudad", reclama Rafael París. La mayor parte de estas demandas podrían englobarse en materias de movilidad, urbanismo. deporte y ocio saludable, cultura y zonas verdes.

En Cañaveral, según el presidente de la asociación de vecinos, existe un presupuesto participativo para hacer un centro cultural, un parque infantil, instalar bolardos o mejorar las zonas verdes. También anunciaron que dentro de poco tiempo se iba a instalar un centro deportivo. Sin embargo, París no confía en que vaya a llegar en el corto o medio plazo alguna de estas dotaciones. A todo ello, suma que en las calles del barrio no hay semáforos. "No hay un plan de movilidad. Hay muchas calles cortadas, muchísimo bloques de New Jersey cortando las calles y ni un solo semáforo. Cuando preguntamos que cuándo se va a hacer, dicen que está en estudio, pero es que llevan desde 2016", indica.

La principal pelea de la asociación de vecinos de Cuatro Vientos reside en el cantón de limpieza que están construyendo. A pesar de las concentraciones que han convocado en contra de estas obras, el Consistorio sigue adelante con el proyecto. La otra reclamación se enmarca en el transporte público. "Solo tenemos una línea de autobús. Hemos pedido al Consorcio por activa y por pasiva que nos amplíe las líneas, que nos haga nuevas paradas... pero nos han dicho que no hace falta", indica Puentes.

Otras exigencias a los ayuntamientos tienen que ver con el uso de las terrazas por parte de la hostelería. "Ocupan, en vías peatonales, toda la calle e impiden que el paso de una ambulancia o coche de bomberos en caso de emergencia", manifiestan desde la asociación de Nuevo Legazpi y Nudo Sur. También hay varias agrupaciones que piden carril bici, como ocurre con la de Barajas. Quieren que se instalen los barrios de Casco Histórico de Barajas, Timón y Ensanche de Barajas.