Sandra Barneda siembra la duda en 'La isla de las tentaciones': "No tenemos por qué poner todas las imágenes"

Durante la emisión del tercer capítulo de La isla de las tentaciones hubo un revuelo debido a una escena sospechosa protagonizada por una melena rubia desconocida y un tentador.

Durante la emisión de imágenes correspondientes a Noemí, los chicos observaron una escena de dos personas abrazadas dándose un beso, sin distinguir bien el lugar de este ni a los protagonistas. Esto desencadenó un gran debate.

Alejandro, Manuel y David discutieron sobre cuál de sus parejas era la que le dio el beso a un tentador, al cual tampoco pudieron identificar. La chica era rubia y ninguno de ellos fue capaz de reconocerla.

"No es mi Elena. Me hubieran puesto las imágenes, ¿no?", preguntó David, en un intento de descartar a su pareja como la protagonista del momento.

Sandra Barneda sembró una gran duda no solo para David, sino para todos los chicos de la hoguera: "No tiene por qué. La isla es enfrentarse a lo desconocido y no tenemos que poner todas las imágenes".

Mientras seguían debatiendo sobre quién era la rubia, Alejandro y Manuel dejaron clara su posición de que era Elena. "No voy a sacar conclusiones precipitadas", recalcó David al día siguiente, cuando Sandra pasó por Villa Playa.