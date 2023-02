El 'freestyler' Blon, en 'La Resistencia': "No me veo con 57 años insultando a un chaval de 18 mientras rapeamos"

Los raperos Blon (Pablo Pérez Rueda) y Tirpa (Damián Marín Caballero) fueron los invitados de este lunes en La Resistencia, donde presentaron la liga de freestyle FMS, que albergará sus jornadas 10 y 11 en el Palacio Vistalegre de Madrid los próximos 10 y 11 de febrero.

Además, ambos fueron los finalistas de la Red Bull Batalla de Gallos España de 2022, donde Blon se alzó con la victoria superando al malagueño en una disputada competición.

El barcelonés, activo desde 2008, dejó caer en la entrevista con Broncano una posible retirada de las batallas de gallos: "Tengo 32 años, que para el freestyle...", afirmó.

"Aunque tampoco sabemos hasta qué edad podemos estar rapeando, pero no me veo con 57 años insultando a un niño de 18", admitió Blon. "Es que parecerías el jefe de estudios...", añadió el conductor del programa de Movistar Plus+ entre risas.

El jienense añadió: "Como han venido más freestylers al programa (Chuty, Skone...) ese tema salió porque me llama mucho la atención: ¿Hasta qué edad está guapo hacer eso?".

Blon le respondió que "para mí ya no está guapo con mi edad. Me mola rapear, pero todo lo que hay alrededor... El público es muy joven. Antes me daban dibujos las adolescentes que les gustaba y ahora me los dan las madres".