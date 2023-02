Broncano: "No presenté el Benidorm Fest por dinero, no hubo acuerdo económico, pero me habría gustado hacerlo"

MOVISTAR PLUS+

La Resistencia recibió este lunes la visita de una de sus colaboradoras habituales, Inés Hernand, que comentó con Broncano su experiencia el pasado fin de semana en el Benidorm Fest.

Benidorm, capital de la diversidad europea. Lo que está avanzando España. @InesRisotas pic.twitter.com/IprCWXm7Ar — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 6, 2023

La madrileña le intentó contar algunas anécdotas sucedidas durante el festival, pero el presentador quiso desvelar un dato sorprendente: "¿Tú sabes una información sobre esto?", le dijo.

"No sé si se puede contar aquí, pero... ¿Te llegué a decir que a mí me propusieron hacer esto?", comentó el conductor del programa de Movistar Plus+. "¿El Benidorm Fest?", le dijo Hernand.

"Sí...", contestó muy serio el jienense. "¡Ay, David! ¿Y cómo dijiste que no?", exclamó su colaboradora, sorprendida por la decisión del presentador. "Por dinero", contestó entre risas Broncano.

Tras las carcajadas del público, la madrileña no conseguía salir de su asombro: "David, te pegaba todo...". El presentador le explicó que "no hubo acuerdo económico, pero me habría gustado hacerlo".