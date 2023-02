Patricia Pérez, de 'La isla de las tentaciones', relata cómo ha sido atacada por un mono durante su viaje a Tailandia.

Las esperadas vacaciones de Patricia Pérez Iglesias y Lester no han resultado ser tan relajantes como la pareja se imaginaba. Y es que la exconcursante de La isla de las tentaciones fue brutalmente atacada por un mono durante su viaje en Tailandia, por lo que acabó en urgencias.

A través de su canal en Mtmad, Juntos y revueltos, la joven ha contado como ha sido el viaje que ella y su marido han realizado para celebrar sus primeros seis meses como matrimonio. Y es que, si bien ambos fueron atacados, ella ha sido quien ha sufrido la peor parte.

Al acudir de urgencia al médico para ser tratada descubrió que era mucho más grave de lo que se podía haber imaginado. Todo comenzó cuando la pareja visitó una playa llena de monos. Allí, la influencer intentó hacerse una foto con ellos, aunque cuando los animales descubrieron la comida que llevaba, no dudaron en atacarla para robársela.

Como la propia exconcursante ha confesado en su perfil, uno de los monos le mordió: "Me ha hecho polvo", ha asegurado a sus seguidores. Tras el mordisco, su mayor miedo era poder contraer la rabia, por lo que llamaron a una ambulancia especial para este tipo de casos: "No es ninguna tontería, te puedes morir de la rabia si no te vacunas".

Actualmente, la joven se encuentra recuperándose de la herida, y del susto, aunque ya ha adelantado que "deberá seguir un exhaustivo tratamiento durante varios meses".