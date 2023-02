Vuelve el frío y la nieve a España: estas son las zonas donde la masa de aire polar dejará fuertes nevadas

Tras un fin de semana soleado en la mayoría del país y con temperaturas que han alcanzado los 19 grados en muchas zonas, llega de nuevo el frío intenso a la Península, por la entrada de una masa de aire frío que se juntará con otra más húmeda y hará que las temperaturas desciendan al mismo tiempo que se producen nevadas en zonas de la mitad sur peninsular, detalla Mario Picazo en la predicción para Eltiempo.es. Por tanto, la segunda semana de febrero estará caracterizada por otro episodio invernal y veremos como, a partir de este mismo lunes, los termómetros comienzan a descender. "Las máximas que estos días habían llegado a superar los 20 °C en algunas zonas, se quedarán más cerca de los 10 °C o como mucho 15 °C", indica el experto.

Según los expertos de Meteored, las temperaturas diurnas volverán a bajar, aunque "no estamos ante una situación de ola de frío". Por su parte, las precipitaciones sí serán abundantes en algunas zonas de la Península, "mientras que la nieve aparecerá en otras a cotas no muy altas, aunque no se esperan nevadas extraordinarias".

Una nueva masa de aire polar en España

Llega a España una masa de aire polar continental, asociada a una vaguada retrógrada desde el Mediterráneo, que provocará inestabilidad atmosférica. Este lunes, los chubascos afectarán principalmente a Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, "tendiendo a extenderse hacia la Región de Murcia y el sur y este de Andalucía". Asimismo, podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormenta.

"La cota de nieve bajará hasta los 300-500 metros en el noreste, mientras que rondará los 600-800 en el este y Baleares, mientras que en el sureste se situará por encima de los 900", detallan los expertos. Así, las temperaturas durante el día disminuirán notablemente en la costa mediterránea, mientras que en el resto de la Península predominarán los intervalos nubosos.

Las anomalías positivas que tenemos hoy en las temperaturas 🌡️ (a unos 1500 metros) están a punto de dar un vuelco.



Progresará muy rápido el aire frío 🌬️❄️ y tiritaremos mañana mismo 📉 .



Qué tiempo hará esta semana

Para este martes, la borrasca se encontrará sobre Baleares y las lluvias serán intensas en el archipiélago, Cataluña y Valencia, aunque también se esperan precipitaciones "en el valle del Ebro, norte de Alicante, sur de Valencia y Andalucía, que afectarán de forma más dispersa a otras zonas del norte".

El miércoles "persistirá el flujo del este-noreste, aunque la depresión en altura tenderá a desplazarse sobre la vertical del oeste peninsular". En este sentido, se mantendrán las precipitaciones en la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, Baleares y en el entorno del Estrecho. "También afectarán a las zonas adyacentes y al golfo de Cádiz, mientras que por el interior peninsular habrá chubascos dispersos".

A partir de la mitad de semana, esta borrasca fría "se irá alejando de la Península", hasta ser "reabsorbida por el chorro polar". Al mismo tiempo, las altas presiones "se reforzarán", dando lugar de nuevo a heladas nocturnas y nieblas matinales. "Parece que el domingo podrían llegar lluvias por el Atlántico, que afectarían al extremo occidental peninsular. A partir de ahí, los mapas señalan que el chorro polar cogería carrerilla, aunque la incertidumbre es alta", concluyen los expertos.