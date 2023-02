Agoney desvela por qué su paso por OT fue un infierno: "Lo recuerdo turbio y borroso"

Agoney ha quedado este sábado en el segundo puesto del Benidorm Fest, por lo que no podrá representar a España en Eurovisión, de lo que se encargará Blanca Paloma tras alzarse con la victoria con 'Eaea'. El artista canario se hizo popular a raíz de su participación en Operación Triunfo 2017, aunque su paso por el programa lo recuerda como un "poco turbio", según ha contado en una entrevista en Socialité.

El cantante ha querido sincerarse sobre su trayectoria y, al hablar sobre su paso por OT, ha dicho unas palabras que han dejado entrever que su experiencia no fue todo lo agradable que había esperado. "Mi paso fue un poco turbio y lo tengo un poco borroso. No estaba yo al 100%", ha confesado.

Y es que, en ese momento, su madre se encontraba en una de las fases más complicadas del cáncer que padeció durante muchos años. "Ella enfermó cuando yo tenía catorce años y a los dos meses de salir de la academia, mi madre falleció", ha rememorado Agoney.

"No fue un proceso nada fácil, estuve muchos meses que no quería saber de la música ni de nadie", ha añadido al recordar aquella época, aunque asegura que, pese a que su madre ya no esté presente, siente que está siempre a su lado.

Por otro lado, el canario ha mencionado que ha querido formar parte del mundo de la música desde que era pequeño. "Empecé con seis años a tocar la trompeta y desde ese momento tuve claro que quería ser músico", ha asegurado mostrándose muy orgulloso de haberlo logrado.

Agoney también ha comentado el significado de 'Quiero arder', tema con el que se presentó al Benidorm Fest. Según ha explicado, lo que pretendía era construir un hogar en pleno infierno por las críticas que ha recibido a lo largo de su vida por el hecho de ser homosexual: "A mí me han mandado al infierno por maricón".