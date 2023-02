Blanca Paloma, ganadora del Benidorm Fest: "Este era mi sueño, hacer una canción que la gente pueda cantar"

Blanca Paloma, apenas una niña, no lo sabía, pero su yaya Carmen sí. Al menos eso quiere pensar la cantante: que su abuela ya vio en ella la música, la canción y el éxito. Años después de compartir con ella coplas y cantes, Blanca Paloma Ramos es la ganadora del Benidorm Fest y por tanto, la artista que nos represente en Eurovisión, que se celebrará en Liverpool los próximos días 9 al 13 de mayo.

A sus 33 años, Blanca Paloma estudió Bellas Artes y antes de ser la protagonista, ayudó a que otros brillaran. Su llegada al frente del escenario fue, según ella cuenta, "una transición poco a poco". "A la par que hacía escenografías y escenarios para otros iba descubriendo que quería dar ese paso al frente. Ha habido personas como Álvaro Tato vieron que tenía algo que contar y me subieron al escenario a cantar sus coplillas y vi que con la música era donde me sentía más libre y más capaz de transmitir", explica la cantante ilicitana.

Blanca Paloma se presentó al Benidorm Fest el año pasado, pero no logró ganar. Repitió y este año lo ha conseguido. Perseverar es para ella la clave de todo. "Si tienes un sueño, incluso si no sabes cuál es, lo importante es no estar quieta. Yo venía trabajando duro y cuando la música llamó a mi puerta, llegó definitivamente", hace ver.

“En casa teníamos el cuarto de la música y era mi espacio de juego y de libertad”, dice Blanca Paloma, que obtuvo el reconocimiento unánime del voto del público y del jurado en la final del Benidorm Fest. Y es que sus ‘pichones’, como llama a sus fans siempre la han acompañado. Mientras atendía a los medios este domingo en el mirador del castillo de Benidorm, de repente sus seguidores, que esperaban unos metros más allá, rompieron a cantar EaEa, la canción que irá a Eurovisión. “Este era mi sueño: hacer una canción que la gente pueda cantar”, decía ella emocionada.

Blanca Paloma en la rueda de prensa del Benidorm Fest. Blanca Paloma en la rueda de prensa del Benidorm Fest.

Blanca Paloma, que reconoce que el inglés es la única asignatura que ha suspendido en su vida y su gran tarea pendiente, asegura que no le preocupa el puesto en que pueda quedar en Eurovisión. "El resultado no va a ser lo que valore. Ojalá quedara bien, por todo lo que representa ser la candidata española, solo por eso quiero dejarlo lo más alto posible", dice sin renunciar a hacer un buen papel en Europa. Y reivindica a sus predecesoras: "Lo de Remedios Amaya fue una injusticia, Europa no estaba preparada", dice sobre aquella artista.

"Fuera de España también se ama el flamenco, porque es universal, pero nosotros lo hacemos de una forma muy nuestra, mirando atrás pero haciéndolo nuestro. Cuando algo se hace con verdad llega a donde tiene que llegar y pellizca y espero que Europa tenga el pecho abierto y preparado para el pellizco", decía Blanca a preguntas de 20minutos.es.

Con Chanel, que fue a Eurovisión el año pasado y fue la primera ganadora del Benidorm Fest, aún no ha podido hablar mucho, en medio de la vorágine que supone el festival. "Tenemos una llamada pendiente. Cada persona vive la experiencia su manera, pero no está de más tener esa experiencia de las personas que ya han pasado por ahí", hace ver y revela que ya le han dado algunos consejos otros artistas que han ido a Eurovisión: "El más importante es no perder el centro, que ya es bastante difícil encontrarlo", dice bromeando, pero muy en serio.

Fran y Mari Carmen, los padres de Blanca Paloma, atienden a los medios. Isra Álvarez

Mari Carmen y Fran, padres de Blanca Paloma: "Ha sido una explosión de emociones"

Hablamos con los padres de Blanca Paloma, Fran y Mari Carmen, que la siguieron hasta Benidorm para vivir en directo su actuación y su posterior victoria. Son del pueblecito de El Altet (Elche, Alicante), donde Blanca Paloma tiene el cariño de su gente.

¿Cómo se han sentido al saber que su hija era la ganadora?Fran: Como cualquier padre, felices. Teníamos expectativas, pero sabes que esto es complicado y que sus compañeros son grandes artistas. Dos puntos arriba o abajo podía hacer que todo cambiara. Ha sido una explosión de emociones, muy contentos.

Eurovisión es un trabajo muy duro, ¿cómo van a apoyarla?Fran: Nosotros la apoyamos en todo, pero Blanca lleva muchísimos años fuera de casa, estudiando… lleva mucho tiempo sola y autogestionándose y es muy disciplinada para todo. Tenemos plena confianza en ella y sabemos que lo va a hacer. Nosotros vamos a estar detrás para lo que nos pida. No se trata de intervenir demasiado porque está rodeada de un gran equipo y no queremos los papás estar encima.

Cuando pasa una cosa así, ¿piensan que lo han hecho bien como padres?Mari Carmen: Al escucharla es cuando me doy cuenta, cuando la oigo sé que lo hicimos bien. La veo desde casa, en las entrevistas y digo, esa es mi hija: natural, espontánea y de verdad. Eso es lo que me hace estar tranquila. Sé que ella tiene los pies en la tierra.