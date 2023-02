Toñi Moreno desvela qué operación estética se hará: "Voy a cambiar lo que no me gusta"

La presentadora Toñi Moreno ha visitado este viernes El Show de Bertín, donde ha hecho gala de su desparpajo y ha aprovechado para sincerarse sobre su vida personal y profesional. "Cumplo 50 años el 7 de junio y pienso tirar la casa de la ventana", ha asegurado al respecto.

En este sentido, la andaluza ha desvelado a Bertín Osborne que pasará por quirófano para hacerse una operación estética. "Lo primero que voy a hacer es operarme los pechos. Me está dando la crisis de los 50, me está dando", ha asegurado.

Moreno ha hablado con claridad sobre este asunto después de haberse visto "mayor" y "gorda" en pantalla: "Voy a cambiar lo que no me gusta", ha dicho. La presentadora ha explicado que, tras dar a luz a su hija Lola con 46 años, no dio el pecho a la niña. "Como le dé el pecho a la niña, estoy muerta y pensé que los pechos volvían a su sitio, pero negativo", confirmó.

De ahí que operarse el pecho esté en su lista de propósitos para los 50: "Yo no me he operado nunca de nada, pero lo voy a hacer", ha enfatizado.

Su hija Lola, de tres años, también ha acaparado buena parte de la conversación. "No se parece en nada a su madre. Es inteligente, guapa, alta... Todo el mundo me dice que se parece a mí, pero no es verdad. Yo la veo una niña perfecta", ha dicho Moreno, con orgullo de madre.

Por ahora, su lugar de residencia está en Sevilla, un lugar del que la presentadora no quiere irse. "Ahora mismo yo quiero vivir en Andalucía donde hay calidad de vida. Mi hija se levanta, escucha pajaritos, tiene el colegio a diez minutos...", ha descrito.

En otro punto de la entrevista, la andaluza también ha hablado sobre el amor, y aunque reconoce que está abierta a él, no se fía de las aplicaciones para ligar. "Todo el tema de las aplicaciones me ha pillado muy mayor. Si no hablo con la gente que conozco... ¿Cómo lo voy a hacer con la gente que no conozco? Yo soy de la generación en la que ibas a un bar y charlabas", ha opinado.

En este sentido, ha admitido que nunca ha ido buscando el amor a pesar de estar abierta siempre a él. "No creo en eso. Yo estoy abierta siempre al amor. De repente llega, te coge y te zarandea, pero yo no voy buscando nada, porque cuanto más busques, peor", concluye.