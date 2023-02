María Patiño asegura haber sufrido acoso laboral: "No denuncié porque llevaba poco en la profesión y tuve miedo"

Las denuncias por las supuestas agresiones sexuales en los premios Feroz ha abierto la puerta a que otras personas del mundo del cine y la televisión hablen de sus propias experiencias. Así ha sido el caso de María Patiño, quien este jueves decidió abrirse con todos sus espectadores.

"Pasé por una situación similar que no denuncié en su día porque llevaba poco en la profesión y tuve miedo. Cuando escucho que ahora parece que hay una moda y que las mujeres nos hemos venido arriba... Lo hemos pasado todas las chicas", contó en Sálvame la colaboradora de televisión hablando de su peor momento en el mundo televisivo.

Si bien María Patiño no ha querido dar más detalles sobre su propio caso, sí que ha querido destacar el valor de todas aquellas mujeres que han decidido denunciar los hechos: "Admiro tanto a estas mujeres que empiezan a tener el valor de denunciar algo que no se lo merecen. Me da igual si tienen unas copas de más".

Como la propia periodista ha confesado, no se atrevió a denunciar por el miedo a perder su oportunidad laboral. Sin embargo, tiempo después y con una profesión asentada, ha querido dar voz a todas aquellas mujeres que actualmente se encuentran en esa misma situación: "Yo no he tenido ese valor por ese miedo de perder mi trabajo, de perder mi sitio, de llevar poco tiempo en la profesión y tener que escuchar que hay una sociedad que las señala".

Además, a través de su cuenta de Twitter, la colaboradora de Sálvame ha retuiteado y comentado en varias ocasiones noticias o comentarios de otras activistas feministas, dejando claro siempre cuál es su posicionamiento.