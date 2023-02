El sucesor de Toni Cantó en Madrid: "Shakira y el reguetón hacen más por el español que el Instituto Cervantes"

El nuevo director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Ramiro Villapadierna, ha defendido este jueves el papel de la música en la difusión de este idioma por todo el mundo y, especialmente, de estilos como el rap o el reguetón, que cada día tiene más allegados frente a las críticas por el uso que estos hacen del lenguaje: "Shakira y el reguetón hacen más por el español que el Instituto Cervantes", ha sentenciado.

"Lo novedoso siempre nos causa bloqueo. Nunca se ha extendido el español tanto por el mundo como ahora a través de la música, del rap y del reguetón, hoy tan castigado", ha indicado Villapadierna en una entrevista en Telemadrid.

Tras recalcar, que la Oficina del Español se trata de un proyecto "a largo plazo" que ha llegado "para quedarse", como así se lo trasladaron tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, Villapadierna ha lamentado el "ruido exagerado" que se generó en torno a ella. "Las administraciones tienen numerosos proyectos y ninguno ha sido sometido a esta persecución", ha manifestado.

🗣 Ramiro Villapadierna: "Shakira y el reguetón hacen hoy en día más por el español que el Instituto Cervantes".



En el @BuenosDiasTM 📡 DIRECTO https://t.co/Cnw7Ol5TGv #OficinadelEspañol pic.twitter.com/EAisXPDXYi — Telemadrid (@telemadrid) February 2, 2023

Al respecto, ha explicado los proyectos en los que está trabajado la Oficina, como el de que la Comunidad de Madrid participará en el IX Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebrará en Cádiz del 27 al 30 de marzo, y que se basará en la cabida que los distintos acentos del español tienen en este idioma frente a otros.

Por otro lado, Villapadierna ha advertido que el español debe mirar a otras zonas del mundo que no solo sea Estados Unidos, ya que aquí la natalidad hispana "no va a seguir creciendo siempre", por lo que ha abogado por "no pensar siempre en términos de cantidad", sino "apuntar también a la visibilidad del español internacional", ante lo que ha situado tanto el país norteamericano como Brasil o Asia como "las nuevas fronteras" para la lengua de Cervantes.

Preguntado por el incidente en la Universidad Complutense durante el acto de nombramiento de Ayuso como 'Alumni Ilustre', ha sostenido que "nunca como ahora desde el fin de los totalitarismos" se ha vivido "una represión de las libertades en el ámbito cultural como en este momento".