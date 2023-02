Ed Sheeran vuelve a sus redes sociales: "siento que no he estado todo lo comprometido que debería"

Ed Sheeran ha reaparecido en redes sociales después de tomarse un descanso. El cantante, que se había alejado no solo de sus perfiles online, si no de toda la vida pública, ha confesado que el motivo por el que había decidido hacer este parón era por haber vivido "cosas turbulentas" en su vida personal.

En un vídeo que ha compartido a través de su cuenta de Instagram, el intérprete ha confesado que no ha estado todo lo comprometido que le hubiera gustado con sus fans. Aunque, del mismo modo, ha hecho una reflexión en la que ha asegurado que no quería "fingir ser algo que no es", y promete estar mucho más activo.

Mostrando su lado más personal, el artista ha querido hablar tanto sobre su pasado como sobre su futuro: "La razón por la que estoy haciendo este vídeo, siendo totalmente honesto, es que he pasado por algunas cosas turbulentas en mi vida personal, así que no me apetecía estar en línea y fingir ser algo que no soy cuando en realidad no me sentía así. Sé que suena raro, pero por eso estoy haciendo este vídeo para decir que las cosas están mejorando".

Así se ponen fin a los más de tres meses en los que el cantautor ha estado de retiro. Así, el cantante comienza su gira mundial en Australia y Nueva Zelanda.

En cuanto a esas "cosas" que le hicieron parar, si bien no ha dado ningún tipo de explicación, todo apunta a que esté relacionado con la reciente muerte su íntimo amigo Jamal Edwards, tras sufrir un paro cardiaco provocado por el consumo de cocaína y alcohol.

Este hecho supuso un antes y un después en la vida del cantante, quien rindió homenaje a su amigo con una emotiva canción que grabó en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea FC, equipo del que era hincha. Además, en una entrevista para BBC confesó que, sin el apoyo de su amigo, no hubiera logrado nada: "No creo que hubiera tenido las oportunidades que he tenido si Jamal no me hubiera apoyado".