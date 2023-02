Hugo Paz y familia viven uno de los momentos más difíciles de su vida. El exconcursante de La isla de las tentaciones comunicó a través de sus redes sociales la muerte de su padre, Manuel Paz. Con unas emotivas palabras a modo de despedida, el gaditano trasladó el profundo sentimiento de pérdida que está atravesando y el vacío que siente tras su marcha.

Tras varios días sin saber nada de él al respecto, el joven volvía a ponerse en contacto con sus seguidores a través de Instagram, donde agradeció todos los mensajes de apoyo que ha recibido. "Con todo mi corazón, estoy eternamente agradecido con todos vosotros", escribió en sus stories.

"Te llevaste mi corazón y mi alma contigo. Qué vacío más grande siento, papá. Cuídame desde el cielo. Te amo, papá", fueron sus primeras palabras, publicadas en un story junto a una imagen de su padre. El exparticipante de Supervivientes se veía con unas gafas de sol para evitar mostrar sus emociones, las cuales se encuentran a flor de piel, a la vez que relataba la pena que atraviesan él y su familia.

'Stories' de Hugo de Paz, en referencia a la muerte de su padre, Manuel. INSTAGRAM @hugopaz4

"Estamos completamente rotos por la pérdida de mi padre. Ha sido todo muy rápido y muy injusto", confesó con la voz entrecortada y con mucha nostalgia. Aunque sus seguidores le han demostrado su cariño todo este tiempo y se han preocupado por la salud de su padre, desconocían qué le pasaba a Manuel. Por primera vez, Hugo ha hablado de la enfermedad que padecía su padre.

El gaditano confesó que por respeto a su papá, no quiso dar más detalles al respecto de lo que ocurría. Además, tanto él como su familia tenían esperanza de que todo fuera a mejor y Manuel saliera de esta. "Entró por un dolor de espalda al hospital y se creía que era una vértebra desplazada. Tras varias pruebas, vieron que tenía manchas por el pulmón. Tenía cáncer de pulmón y estaba avanzado", relató el joven.

A pesar de que la enfermedad se había extendido a diferentes partes del cuerpo de Manuel, su familia se aferraba a una luz al final del túnel. "No se cogió a tiempo y derivó a una metástasis múltiple. Aun así teníamos esperanza... Pero no pudo ser", confesó el ex novio de Sofía Suescun desbastado.

No obstante, Hugo se queda con los momentos vividos y con todo lo bueno que ha aprendido de su padre. "Me toca ser fuerte y seguir hacia delante. La vida sigue por desgracia...", expresó el gaditano, quien se refugia en su familia para superar el duelo juntos.

"Será nuestro ángel de la guarda. Él nos va a guiar", finalizaba el joven, quien volvía a agradecer, en nombre de él y el de su familia, todo el apoyo que le habían demostrado sus fanáticos.