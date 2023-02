El pasado martes, El programa de Ana Rosa basó gran parte de su Club Social en la exclusiva que llevaba la periodista Leticia Requejo, quien aseguró que Joana Sanz habría pedido el divorcio a Dani Alves después de que este asegurase que había mantenido relaciones consentidas con una joven que le ha acusado de agresión sexual.

Sin embargo, durante la tarde del martes, la modelo apuntó en sus redes sociales que ella no había hablado con ningún periodista para contar que había pedido el divorcio. No obstante, este miércoles, Requejo se ha mostrado firme en su información.

Así, al comenzar el Club Social de este miércoles, la periodista ha recalcado que ella no ha hablado directamente con Sanz, sino con una persona a la que ella le cuenta la petición que ha hecho a su marido a través de sus abogados, después de que este rechazase un vis a vis.

"Claro que ella no ha hablado con ningún periodista, o al menos no conmigo. Al final, cuenta este relato a una persona de máxima confianza, que es mi fuente. Da la casualidad de que a esa persona la conozco yo. Es cierto que ella, posiblemente, aprovechó ese momento de confianza con esta persona para desahogarse y lo que no esperaba es que esta noticia llegara hasta aquí tan pronto", ha comentado Requejo.

"Me reafirmo. La información es la que es. Joana Sanz le ha pedido el divorcio a Dani Alves a través de unas terceras personas, que son sus abogados", se ha reafirmado la periodista que, además, ha agregado que no sabe en qué punto está el proceso y que Joana Sanz no desmiente "para nada" el eje de la información.

"Esto ella lo cuenta a una persona de su confianza. La intención que ella tiene es dar un paso atrás con respecto a Dani Alves", ha recalcado Leticia Requejo, a lo que Antonio Rossi ha añadido que Sanz compartió varias capturas de pantalla de algunas noticias, pero en todas evitó poner el titular, donde se afirmaba la petición de divorcio.