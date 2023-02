Kiko Rivera recuerda en 'La Resistencia' el ictus que sufrió: "El mayor susto de mi vida"

Kiko Rivera visitó este martes a Broncano en La Resistencia para presentar su primer disco, He vuelto a nacer, titulado así tras superar un ictus en octubre del año pasado.

"Me ha cambiado la vida, me dijeron que se salvan pocos. Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumar, no beber, no drogarme, y llevo 5 meses así", reconoció el DJ.

Kiko podría presentar la versión deep web de 'Saber vivir'

Además, le confesó al presentador que, con medio cuerpo paralizado, se fue en moto él solo hasta el hospital, donde le diagnosticaron una faringitis: "Menos mal que mi cuñada trabaja en un hospital y me dijo que tenía una parálisis facial".

"Estuve ingresado cinco días rodeado de gente que se estaba muriendo en la UCI. Yo estaba consciente y pasándolo muy mal. Me dio un 'Kikictus'", bromeó el invitado. "El médico me dijo que había vuelto a nacer", aseguró.

Hace unos meses le dio un ictus que casi le deja en el sitio y aún así salió adelante. Una de las peores experiencias que puede sufrir una persona y el tío viene aquí, se descojona y dice que ahora KIKICTUS RIVERA.



Y se la pela.

El conductor del espacio de Movistar Plus+ le agradeció a Rivera que hubiera acudido de forma gratuita a La Resistencia: "Si esta misma entrevista la das en otro sitio, te pagarían una pasta, pero tú estás contento en este programa".

El invitado le contestó: "Te lo digo de corazón, prefiero venir 100 veces gratis a La Resistencia que una más allí. Ganaba mucho dinero haciendo bolos, pero me lo gastaba todo y también invertí mucho dinero en una criptomoneda (Luna) y lo perdí todo en tres días", concluyó el DJ.