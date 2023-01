Judeline le hace a Broncano uno de los regalos más originales de la historia de 'La Resistencia'

La cantante Lara Fernández, más conocida como Judeline, fue la invitada de este lunes en La Resistencia. La gaditana no quiso defraudar a Broncano en su primera visita y le llevó un original regalo.

"Hoy he hecho lentejas porque es cuando me han avisado que venía al programa. Las he preparado para relajarme: ¿Están buenas?", le preguntó la invitada al conductor del espacio de Movistar Plus+.

Define felicidad pic.twitter.com/VrdCxAwDVo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 30, 2023

El presentador no dudó en comer unas cucharadas para dar su aprobación: "¿Tiene curry? Está rico... Excelentes cualidades", le dijo Broncano a la cantante, que se mostró muy agradecida y contenta.

"¿Quieres probar tu propio plato? Te han quedado bien", le ofreció el jienense a la artista, que también comió lentejas antes de comenzar la entrevista: "Hay que coger boniato porque le da sabor, mejor que patatas".

Si La Resistencia va derivando poco a poco en Fogones tradiciones, messirve. @judeline__ pic.twitter.com/hbOWojvDOD — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 30, 2023

Tras hablar de música, la joven le indicó al presentador que su padre le había enviado un mensaje indicándole, específicamente, que no dijera palabrotas durante el programa.

Tras enseñarle los WhatsApp a Broncano, el jienense decidió enviarle un audio al progenitor de su invitada para gastarle una broma. Después de una serie de alabanzas hacia la artista, Judeline dijo unos cuantos tacos entre risas para que le llegaran a su padre. Además, aprovechó para hacerse una foto de recuerdo.