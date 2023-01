AuronPlay, decepcionado con los votos de los ESLAND, asegura que no quiere competir para 'streamer' del año en la siguiente edición

La segunda edición de los Premios ESLAND ha estado rodeada de polémica y, aunque la ceremonia del pasado domingo fue todo alegría y celebración, apenas se han necesitado 24 horas para que muchos vuelvan a expresar su enfado. Sobre todo, AuronPlay.

El catalán parecía el principal contendiente contra Ibai Llanos para el ansiado premio a Streamer del año. Sin embargo, la revelación de las votaciones de TheGrefg ha sorprendido a toda su comunidad al saber que IlloJuan le había superado en votos. Algo que no tiene sentido si se tiene en cuenta, simplemente, el número de seguidores en Twitch de ambos.

“La diferencia en Stramer del año ha estado en el jurado, que se han volcado con Ibai”, ha señalado el organizador del evento en su directo, revelando algo que ya mucha gente sospechaba: los 100 streamers elegidos para votar como expertos se inclinaban hacia el vasco por su cercanía de amistad e incluso trabajo.

"Entre IlloJuan, AuronPlay y El Mariana todo ha estado muy igualado en porcentajes", ha añadido. Unas declaraciones que ha tenido muy rápidas reacciones por toda la comunidad.

AuronPlay lo comentó en directo y dejó clara su frustración por no poder hacer más campaña por el premio. Además, aseguró que no quiere volver a presentarse a esta categoría.

"Renuncio a la categoría mientras siga este sistema de votación con gente que va a hacer todo lo posible para que no me lo lleve", ha lanzado, poniendo de nuevo la polémica en la manera de organizar las votaciones y los premiados.

"Yo por comunidad puedo ganar un ESLAND y diez ESLAND", ha añadido: "Si pones a votar a streamers con los que no tengo relación, es evidente que no me van a votar y me van a quitar todos los premios. Y es lo que hicieron ayer, quitármelos todos".

Ibai también está pensando en retirarse

Por otra parte, es posible que AuronPlay no tenga tanta competencia el año que viene, ya que Ibai Llanos también ha querido bajarse de la carrera a Streamer del año antes incluso de que comience.

"A mí no me apetece participar en otra gala de los ESLAND, yo tengo seis premios y considero que lo que tenía que ganar, ya lo he ganado, me apetece descansar", ha reconocido el vasco, muy cansado por la controversia que le persigue desde que fue nominado.

"Siento que si participo en Streamer del año de 2023 no debería ganar porque quedo muy pesado", ha continuado: "Estos son premios que sirven para reconocer el trabajo de los demás, igual también mola que AuronPlay se lleve el reconocimiento y el cariño del mundo".

Quizás, con las grandes figuras separándose del evento, incluso de TheGrefg tiene que plantearse si celebrarlos. El pasado domingo estaba bien convencido de hacer de los ESLAND una tradición y hacer honor a su nombre y llevarlos a Andorra en la siguiente edición.