La Resistencia vivió un tenso momento durante la entrevista a la cantante Lara Fernández, más conocida como Judeline, que fue la invitada de este lunes en el programa de Movistar Plus+.

Sin embargo, con lo que no contaban David Broncano y su equipo es con un espectador díscolo que acabó siendo expulsado del público por el presentador, que llegó a su límite.

Lo hizo después de que este interrumpiera en varias ocasiones la entrevista. Aunque en un principio Broncano se tomaba con humor la actitud del espectador, llamo Javi, e incluso de dar una oportunidad, después de que volviera a interrumpir, al presentador se le agotó la paciencia.

"Perdón, ahora seguimos la entrevista", avisaba Broncano a la invitada. Acto seguido pidió a su equipo expulsar al espectador: "¿Se le puede echar, ¿no? Échale". Después de que lo acompañaran hasta la puerta de salida, Broncano señaló: "Echadle de verdad, ¿eh? No es broma, no es irónico. No es para continuar con el chiste. Es en serio. Que se vaya a su casa", decía, visiblemente molesto, el conductor del espacio.

Si crees que estás siendo gracioso y nadie se está riendo, a lo mejor lo que tienes que hacer es CALLARTE.



Ánimo, chaval, cuando estés en tu casa seguro que piensas que la has cagado y te arrepentirás. pic.twitter.com/9sLeDqaZMI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 30, 2023

