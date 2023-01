Máximo Huerta, en 'El Hormiguero': "Es más complicado abrir una librería que ser ministro"

El Hormiguero comenzó la semana con la visita del escritor y periodista Máximo Huerta, que comentó con Pablo Motos sobre su nueva aventura empresarial que acaba de abrir en Buñol (Valencia).

"Acabas de abrir La Librería de Dª Leo: ¿Es más arriesgado abrir una librería o aceptar ser ministro?", le preguntó el presentador. El invitado le contestó que "es más complicado lo primero, pero también mucho más gratificante".

"Ser ministro lo acepté a los 30 segundos de ofrecérmelo mientras me tomaba un café y un cruasán", señaló el exministro de Cultura y Deporte del gobierno de Pedro Sánchez.

Huerta recordó sus días en política: "Solo estuve una semana y me quisieron pagar lo que me correspondía prorrateado, unos 1.000 euros, pero renuncié a todo, solo me quedé con la cartera de ministro de recuerdo", afirmó.

"Me tiraron al precipicio, pero yo había pagado mi deuda con Hacienda y tres multas, las dos que me correspondían y la dimisión como ministro. Además, me dijeron que estuviera un mes callado. Lo hice porque no podía ni hablar", explicó el escritor.

El autor también comentó del éxito editorial de su último libro, titulado Adiós, pequeño, que ha alcanzado ya la quinta edición. El invitado le regaló un ejemplar a todo el público presente en las gradas del plató del programa de Antena 3.