Máximo Huerta desvela en 'Viajando con Chester' el puesto que le ofreció Pedro Sánchez después de su dimisión

El emblemático castillo de Buñol, en Valencia, fue el escenario del encuentro de Risto con Máximo Huerta este martes. El exministro de Cultura y Deporte comentó, por primera vez, los detalles de su dimisión.

También desveló la conversación que tuvo con Pedro Sánchez, el cargo que le ofreció, y de su opinión sobre el motivo por el que no recibió ningún apoyo público por parte del ejecutivo.

"Algunos dentro del PSOE siempre dijeron que era una estrategia preparada por los Hombres del Presidente para coger a alguien muy llamativo y hacerlo dimitir", afirmó el escritor.

También admitió que "me dolió ver cómo defendieron todos a Pedro Duque y a mí no me llamó nadie después de lo que pasó", refiriéndose a las críticas que recibió por ser mediático y por unos tuits personales del pasado.

Pero lo más sorprendente de la conversación fue cuando Huerta le contó a Mejide el cargo que le propuso Pedro Sánchez al mes de haber dimitido: "Me ofreció un cargo en el Instituto Cervantes".

"Yo le dije que ni debió ofrecérmelo, ni yo debía aceptarlo después de todo el revuelo que había habido. Habría sido muy bonito porque era mi sueño. Pero tenía tanto pánico a la prensa y a los medios digitales que no podría haber soportado esa presión", concluyó.