La relación entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada está más tirante que nunca. Ahora, la empresaria y la diseñadora se han enzarzado en una nueva guerra de 'pullitas' por el conflicto entre Shakira y Piqué aunque, sorprendentemente, ambas se posicionan del lado de la colombiana.

Hace solo unos días, Carmen Lomana se dirigía a Ruiz de la Prada indirectamente: "Una persona a la que todos conocemos mucho y de la que no voy a decir el nombre lleva tres años poniendo a caldo y llamando 'el innombrable', 'el hortera' al que es el padre de sus hijos, su marido, que la ha ayudado muchísimo. Empieza por A y termina por A".

Sin embargo, a la diseñadora no se le ha escapado que las declaraciones de Lomana eran un dardo directo a ella, por lo que ha optado por responder: "Hay alguna gente muy sinvergüenza que se apunta al grupo de Shakira cuando luego sus amigas son lo peor. Se comprende que yo soy Shakira 100%, de toda la vida y es algo que está clarísimo. Cualquiera que me conozca sabe que yo siempre defiendo a las mujeres".

Pese a que una periodista preguntó a la diseñadora si se refería a Lomana, Ágatha Ruiz de la Prada optó por marcharse y alejarse de los medios, evadiendo la pregunta y animando a la compañera a buscar la información.

"Yo no entiendo nada porque hace mucho tiempo que no la nombro. Es cierto que yo dije que se le iba la olla para Camboya, pero eso fue en diciembre y porque se había metido conmigo", ha destacado Carmen Lomana. Sin embargo, justo después, el matinal ha decidido recordarle sus propias palabras pronunciadas hace solo unos días.

"¿Es la única persona en el mundo que su nombre empieza por A y acaba por A?", ha cuestionado Lomana para, después, agregar: "Ella es la que me ha nombrado a mí. Me ha llamado hortera a mí, a la reina, al que fue su marido, a los niños, que dice que hay niños que nacen ya con cara de hortera. Es la mayor idiotez porque ser hortera es una manera de comportarse y no tiene que ver con la cara que tiene cada uno".

"En El hormiguero, le dijo a Pablo Motos que él no tenía cara de 'niño bien', que 'niña bien' era ella. Yo no he dicho nada, es ella la que, todo el día, habla de mí o de otros", ha apuntado la empresaria, que ha preferido no seguir hablando sobre la diseñadora, pues "solo quiere portadas": "Como se mete con todo el mundo, se puede referir a mí o a cualquier otra persona".