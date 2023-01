Rocío Carrasco habla sobre su relación con Fidel Albiac en 'Nos hemos liado': "Me encanta él entero"

Al pódcast de Nagore Robles y Alba Carrillo, Nos hemos liado, ha acudido este jueves Rocío Carrasco. Invitación que las presentadoras han aprovechado para saber más detalles de la relación de la comunicadora con Fidel Albiac.

En medio de una charla entre amigas, han recordado la boda de Rocío y Fidel para entrar en materia. Así, las tres se han divertido rememorando cómo la copresentadora de Cruz y raya se puso en contacto con la que fuera participante de GH para que acudiera a la boda.

Rocío siempre ha gritado a los cuatro vientos lo feliz que se siente con el sevillano y lo muy enamorada que está. "Me encanta él entero. Mi marido es como el vino. Según pasa el tiempo más bueno está. Va a mejor siempre", desveló Rocío, a quien le resulta difícil tomar tan solo una característica que le encante de su marido.

No obstante, Nagore ha querido indagar un poco más y le ha preguntado qué es lo que menos le gusta o soporta de él. Pero, tampoco hay nada que le desencante. "Es que no hay nada que me cargue de él. Es un tío súper equitativo", expresó la comunicadora.

La conversación tornó a otro punto más picante cuando las presentadoras le hicieron una declaración de intenciones. Ante esto, Rocío expresó que ama a su marido. "A mi Fidel me chifla. Es un buen tío. Divertido, se preocupa por todos...", confesó la comunicadora.