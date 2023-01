Los signos del zodiaco que saben ahorrar el dinero y los que no son capaces

En esta ocasión descubriremos cuales son los signos zodiacales más ahorradores, previsores y responsables con el dinero, frente a aquellos que son justamente todo lo contrario. Vamos a ir pasando revista a cada uno de los signos para descubrir cómo actúa en relación con el dinero, que criterio tienen a la hora de ahorrarlo o de gastarlo, y también veremos, de paso, cuales serían los más afortunados y seguros de sí mismos. Descubriremos como, en muchos casos, la desgracia o la suerte no la traería el destino sino nosotros.

Aries

El carácter impulsivo, vehemente, impaciente y agresivo de estos nativos es incompatible con una naturaleza ahorradora y prudente. Por lo general estaríamos ante personas que viven el presente y no se preocupan por el día de mañana, sobre todo cuanto más “puro” sea el nativo. Y no solo se gastan rápidamente todo lo que ganan, sino que muy a menudo se entrampan con bancos y financieras, piden un préstamo para pagar otro y así sucesivamente. Siempre viven al día y gastan sin medida, atrayéndose bastantes problemas.

Tauro



Habitualmente y salvo pocas excepciones, el dinero y el bienestar material tienen una importancia muy grande para estos nativos, y debido a ello no solo se esforzarán por ganarlo, sino que por lo general tienden a ahorrarlo y sienten una gran felicidad, seguridad y tranquilidad viendo como aumenta su capital. La riqueza suele ser el ideal más importante de estos nativos y suelen tener bastante prudencia a la hora de gastar el dinero, sin embargo, lo gastará a manos llenas en su bienestar y felicidad o también en su gran amor.

Géminis

El carácter aventurero, bohemio, cambiante y nómada de estos nativos hace que sean incompatibles con una actitud prudente y ahorradora, en lo que se refiere al dinero. No tienen por qué llegar a ser “manirrotos”, pero les gusta vivir al día, sin preocuparse por lo que pasará en el futuro. Se sienten seguros de sí mismos y también confían en el destino, además son muy hábiles a la hora de salir adelante y ganar dinero. Al igual que su vida y su destino, su economía y sus ingresos también suelen ser inestables y tener altibajos.

Cáncer

Para estos nativos hipersensibles y vulnerables lo más importante, en lo que se refiere al dinero, es que les da una gran seguridad, es una garantía de cara al futuro, por eso se les suele encontrar entre los más prudentes y ahorradores. El dinero tiene una importancia mayor de lo que parece para estos nativos porque es lo que garantiza poder salir airosos frente a los grandes peligros y amenazas de la vida, lo que les da paz y sosiego frente a sus miedos y angustias, por eso, y salvo excepciones, lo hallaremos entre los ahorradores.

Leo



Los hijos del Sol, reyes sin corona y a veces con ella, suelen tener mucha suerte para todo lo que se relaciona con el dinero y hallaremos en este signo a muchos millonarios, o por lo menos a nativos que viven como príncipes. A menudo viven por encima de sus posibilidades y gastan más de lo que ganan, pero siempre se las apañan para salir, finalmente, adelante y pagar todas sus deudas o conseguir que se las pague otro. Tienen gran seguridad en sí mismo y no necesitan ahorrar, aunque por otro lado les seduce llegar a ser muy ricos.

Virgo

Salvo muy raras excepciones, en este signo es donde menos posibilidades tendríamos de encontrarnos una persona manirrota y que gaste de forma alocada. Virgo es justamente todo lo contrario, una personalidad prudente y ahorradora, que mira mucho no solo lo que gasta sino también en que lo gasta, y se administra mejor que ningún otro signo. Muy responsable con el dinero, como también lo es con todo en la vida. Aquí encontraremos muchos casos de nativos que en el banco tienen mucho dinero, pero viven como ascetas.

Libra

El gran lema de estas personas podría ser que en el término medio es donde está la virtud o la sabiduría. No dedicarán su vida a ahorrar, pero tampoco suelen ser manirrotos, emplean su dinero para proporcionarse una existencia feliz junto a sus seres queridos, pero tampoco gastan más de lo que tienen porque eso les acarrearía deudas, angustias y preocupaciones, y les alejaría de esa vida feliz que tanto desean. Son liberales a la hora de gastar, pero saben lo que hacen y hasta donde pueden llegar. Moderada suerte para ganar dinero.

Escorpio



Estos nativos, de naturaleza apasionada y volcánica, buscan secretamente la forma de controlar y dominar a sus semejantes, y una de estas formas sería el dinero, por eso en muchos casos pondrán todo el énfasis en tratar de enriquecerse hasta convertirse en un millonario poderoso, de los que mueven los hilos. Pero también estos nativos suelen tener, en algún momento de la vida, una profunda crisis seguida de un renacimiento, en lo que se refiere al dinero, una quiebra o ruina que iría seguida de una recuperación.

Sagitario

La personalidad vital, extravertida, positiva, optimista y afortunada de estos nativos les hace poco proclives a una actitud ahorradora y demasiado prudente con el dinero, más bien estarían algo más cerca de una tendencia a gastar de forma generosa y despreocupada. La suerte suele acompañarlos y aunque sus gastos sean altos siempre les llegará dinero por algún lado, incluso sin descartar la suerte en los juegos de azahar, porque estamos ante uno de los signos más afortunados del zodiaco. Suelen ganar mucho y gastar mucho.

Capricornio



Los nativos puros y genuinos de este signo se sienten muy atraídos por los asuntos materiales en general, y el dinero en particular. Son ahorradores y acumulativos, aunque habría muchas excepciones en este signo. No es habitual encontrar personas manirrotas en este signo, pero las hay, no obstante, lo normal es que se sacrifiquen toda su vida para llegar a hacerse ricos y situarse entre los poderosos. Pero de ser así ellos continuarán viviendo de forma sencilla, casi como ascetas en algunos casos, aunque tengan gran poder y dinero.

Acuario

El idealista y espiritual Acuario considera el dinero como un medio para construir un mundo mejor y ayudar a otras personas. El verdadero y genuino Acuario es así y se encuentra entre las personas que no tienen nada suyo, sin embargo, la experiencia confirma que existen muchas excepciones. No suele ser demasiado ahorrador y tampoco es manirroto, pero puede llegar a darlo todo por una noble causa, un ideal espiritual o simplemente por algún ser querido que lo necesite. Sin embargo, también el destino les ayudará mucho.

Piscis



Considerado como el más espiritual de los signos, estas personas muestran una profunda generosidad en lo que se refiere al dinero. Se interesan sinceramente por las obras de altruismo y siempre acudirán en ayuda de aquellos que les necesiten. No suelen ser ahorradores y si que se encontrarían más cerca de las personalidades manirrotas, pero en este caso la mayoría de las veces los gastos no serán para sus propios intereses sino para ayudar a sus semejantes o hacer un mundo mejor. En compensación, nunca les faltará lo que necesitan.