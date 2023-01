Por primera vez en 'First Dates', un comensal sabe con quién va a tener la cita, pero Carlos Sobera, no

Este jueves se vivió en First Dates un momento inusual, ya que un comensal, Alejandro, sabía perfectamente que iba a cenar con Sofía, algo que desconocía por completo Carlos Sobera.

"¿Tú sabes quien es la chica con la que vas a tener la cita y yo no?", le dijo el presentador totalmente sorprendido. "Lo han organizado todo mis amigas, que son las que me han traído", explicó el madrileño.

"La he visto de fiesta, pero nunca la he entrado. Me atrae mucho y siempre nos han intentado juntar. Me dijeron que iba a venir al programa de Cuatro, así que me animé a presentarme para conocerla", admitió Alejandro.

Sofía comentó en su presentación que "como vivo en Majadahonda creen que soy muy pija, pero luego soy muy basta hablando", reconoció. "Me encanta salir con mis amigos a beber y a ir a discotecas", añadió.

Ambos reconocieron que estaban impresionados al verse en el restaurante del amor, pero decidieron disfrutar de la velada para conocerse más y comprobar que coincidían en que les gustaba mucho salir de fiesta.

Sofía y Alejandro, en 'First Dates'. MEDIASET

Las risas fueron las grandes protagonistas de la cena, donde ambos no pararon de contarse anécdotas para romper el hielo. Al terminar la cita fueron al fotomatón, donde se dieron un beso.

Al final, intercambiaron opiniones sobre como había ido todo y, pese a que encontraron algunas cosas que no les gustaban el uno del otro, decidieron intentarlo y volver a quedar para conocerse mejor.